Vorplatz zum Sportplatz Honsberg soll saniert und grün werden

Was aktuell einer Kraterlandschaft und Seenplatte gleicht, soll erneuert werden. Dass das dauern kann, hat mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun.

Remscheid. Karsamstag loderte darauf das Osterfeuer. Heute präsentiert sich der Vorplatz wahlweise als Kraterlandschaft oder „Honsberger Seenplatte“. So nennt der eine oder andere Anwohner den Vorplatz zum Sportplatz Honsberg.

Allerdings gibt der seit Jahren kein Schmuckstück ab. Das soll sich nun ändern. Die Stadt will den Vorplatz zur Spielstätte der 1. Spvg. Remscheid und des SC Ayyildiz erneuern.

Allerdings schlummert unter ihm ein Kriegsrelikt, von dessen Zustand noch niemand eine Ahnung hat: Eine unbekannte Zahl von Betonröhren vergruben die Verteidiger des Nazireichs zwischen 1933 und 1945 Uhr unter dem Platz in Honsberg. Darin lagerten die Luftverteidiger Munition für den Kampf gegen die einfliegenden Bomberverbände der Alliierten.

Von den Flakgranaten geht längst keine Gefahr mehr aus, sie sind verschwunden, das ist die gute Nachricht. Die Betonröhren, das ist die schlechte Nachricht, liegen jedoch nach wie vor an Ort und Stelle. Sie blieben nach dem Krieg unverfüllt und dürften nach Einschätzung der Stadt langsam aber sich vor sich hinbröseln. In jedem Fall muss ihr Zustand in Augenschein genommen werden.

Wir müssen uns die Betonröhrenanlage zunächst anschauen.

Die rasche Sanierung des Platzes, wie die CDU im Stadtteil sie fordert, dürfte deshalb noch eine Weile auf sich warten lassen. „Wir müssen uns die Betonröhrenanlage zunächst anschauen“, erklärt Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe. Danach möchte der TBR-Mann den Vorplatz unter- wie oberirdisch sanieren und im Idealfall in eine Grünfläche verwandeln.

Im Klimawandel dienen alle unversiegelten Flächen dem Mikroklima. Wo möglich, will die Stadt deshalb Asphalt und Pflaster aufbrechen. Der meist nur von wenigen parkenden Autos belegte Platz gilt dafür als ideal.

Parkplätze fallen weg

„Wir sollten nicht Parkplätze vorhalten, die nicht zwingend gebraucht werden“, sagt Michael Zirngiebl. Zumal dafür noch der angrenzende, alte Tennenplatz zur Verfügung stehen könnte. Er war ursprünglich als Parkfläche für die Studierenden der Rheinischen Fachhochschule vorgesehen, doch am Honsberg hat es sich bekanntermaßen ausstudiert.

Die 17 000 Euro, die die Stadt Remscheid bereits für die Sanierung des Vorplatzes eingeplant hatte, um die „Honsberger Seenplatte“ in eine ansehnliche Fläche zu verwandeln, dürften für die Komplettsanierung freilich nicht ausreichen. Die CDU nahm den Technischen Betrieben das Versprechen ab, sich bald um die Untersuchung des Platzes zu kümmern, und zog ihren Antrag zurück. Einen Zeitpunkt dafür nannte TBR-Chef Michael Zirngiebl noch nicht.