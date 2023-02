Vorderrad abgerissen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall

Zwischen Remscheid und Radevormwald

+ © Roland Keusch Erst rund 100 Meter hinter der Unfallstelle kam der BMW zum stehen – die Straße war stundenlang nicht passierbar. © Roland Keusch

Schwerer Unfall am Freitagmitttag auf der B 229 zwischen Remscheid und Radevormwald.

Remscheid. Um 13.08 Uhr wurden Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst auf die Brücke über der Wuppertalsperre alarmiert. In Fahrtrichtung Radevormwald war ein Auto in die Leitplanke gefahren – zwei Personen wurden schwer verletzt. Ein Fahrzeuginsasse wurde dabei offenbar eingeklemmt.

Wie Polizei und Feuerwehr am Nachmittag mitteilten, habe die Fahrerin des dunklen BMW aus bislang ungeklärter Ursache auf der Bundesstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren. In der Folge krachte ihr Auto mit großer Wucht mitten auf der Brücke in die Leitplanke. Dabei riss das linke Vorderrad ab. Der Wagen kam erst rund 100 Meter weiter zum Stehen. Fotos der Unfallstelle zeigen eine deutlich deformierte Leitplanke und etliche Trümmerteile am Fahrbahnrand.

„Sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer wurden beide als schwer verletzt eingestuft und in ein nah gelegenes Krankenhaus transportiert“, berichtete Einsatzleiter Mathias Fertsch von der Berufsfeuerwehr wenige Stunden nach der Alarmierung. Im Einsatz waren mehrere Rettungsteams aus Remscheid sowie auch aus dem benachbarten Oberbergischen Kreis.

Die Feuerwehr beseitigte nach der Rettung der beiden Insassen noch Betriebsstoffe, die nach dem Unfall aus dem Fahrzeug ausliefen. Zu Alter und Wohnort der Beteiligten konnte die zuständige Polizei in Gummersbach gestern noch keine Angaben machen. Die Strecke war mehr als zwei Stunden lang in beide Richtungen voll gesperrt. Autofahrer wurden gebeten, am Freitagnachmittag den Bereich weiträumig zu umfahren. -wi/kab/lho-

+++ Erstmeldung von 13.33 Uhr +++

