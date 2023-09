Volksbank-Vorstand Andreas Otto: „Wir müssen wieder Gas geben“

Diese Potenziale hat das Bergische Land – und das macht Burkhard Mast-Weisz richtig.

Von Lothar Leuschen

Remscheid/ Bergisches Land. Als Vorstand eines regionalen Finanzdienstleisters hat Andreas Otto das Ohr am Puls der Wirtschaft. Was der Chef der Volksbank im Bergischen Land derzeit hört, gibt mindestens Anlass zu größerer Sensibilität. Richtig rund läuft es derzeit nicht mehr, auch nicht in einer Region, die von Mittelstand und Familienunternehmen geprägt ist.

Die Sorgen sind fast überall dieselben. Hohe Energiekosten, viel Bürokratie sowie Arbeits- und Fachkräftemangel drücken ordentlich auf die Stimmung. „Wir merken das an den Finanzierungsanfragen“, sagt Otto. Die Wirtschaft plant weniger Investitionen; wenn Kredite beantragt werden, geht es mehr um Instandhaltung und Reparaturen. In die Zukunft wird derzeit mithin weniger investiert. Das ist ein Indikator für die allgemeinen Konjunkturaussichten. Und der Befund ist nicht typisch für das Bergische Städtedreieck, er gilt für ganz Deutschland.

Die Wirtschaft steckt in einer Rezession. Die ist zwar noch leicht, aber die internationalen Wettbewerber wachsen gleichzeitig, während Deutschland absehbar im Abwärtstrend bleibt. Das ist auch für eine Volksbank nicht schön, deren Vorstand obendrein auch noch Probleme identifiziert, die das Städtedreieck schon immer selbst erzeugt. Andreas Otto gehört zu den Leuten, die seit jeher mehr Kooperation der Städte Remscheid, Solingen und Wuppertal anmahnen. „Für sich genommen ist nicht einmal Wuppertal groß genug, im Wettbewerb mit anderen Kommunen oder Regionen erfolgreich zu agieren“, sagt er.

Gleichzeitig erkennt Otto an, dass die Oberbürgermeister der jeweiligen Städte bemüht seien. Das gilt aktuell vor allem für Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz, der mit den Nachbarkommunen Wermelskirchen und Hückeswagen in Gesprächen über ein gemeinsames Gewerbegebiet ist.

Damit ist eine Schwierigkeit benannt, die das Städtedreieck gegenüber den Mitbewerbern um Firmenansiedlungen ins Hintertreffen bringt. Es fehlt an Flächen, teils auch an der Bereitschaft, zusätzliche Gewerbegebiete auszuweisen. Sparsam mit Grund und Boden umzugehen, ist auch für den Bankenfachmann ein Gebot der Stunde. Aber das dürfe nicht eine ganze Stadt oder eine ganze Region lähmen, sagt er. Kooperation über Stadtgrenzen hinaus kann ein Ausweg sein.

Zusammenarbeit könnte laut Andreas Otto auch bei der Energieversorgung von Unternehmen sinnvoll sein. „Ich verstehe nicht, dass sich die Stadtwerke der drei Städte bei der Energiebeschaffung nicht zusammentun“, sagt Otto. „Gemeinsam könnten sie am Strommarkt andere Preise erzielen.“ Das geschieht derzeit noch nicht – mit dem Ergebnis, dass sich Unternehmen der Region von fremden Stadtwerken versorgen lassen.

Was sind positive Beispiele aus dem Bergischen Land?

„Wir müssen viel regionaler denken“, sagt der Vorstand der Volksbank im Bergischen Land. Aus diesem Grund engagiert sich sein Unternehmen auch bei der alljährlichen Vergabe des Bergischen Zukunftspreises, der zu Wochenbeginn in der Klosterkirche verliehen wurde. Sein Ziel: eine Plattform zu schaffen, auf der Unternehmer, Politiker und Stadtverwalter sich treffen, Schwachstellen in der Region identifizieren und gemeinsam beheben.

Das ist möglich. Einen Beweis dafür hat die Berger Gruppe nach der Flutkatastrophe vom Juli 2021 angetreten. Das Unternehmen entwickelte kurzfristig ein digitales Frühwarnsystem, das auf künstlicher Intelligenz fußt, und erkämpfte mit Hilfe der drei Städte sowie der Bergischen Industrie- und Handelskammer finanzielle Unterstützung vom Land für die Weiterentwicklung. Das ist der Weg, den das Bergische Land gehen sollte, findet Otto.

Für ihn ist das Glas der Region trotz des Gegenwindes immer noch halbvoll. Engagierte Unternehmerinnen und Unternehmer, immer noch sehr gut ausgebildete Arbeitskräfte und die Universität geben ihm Zuversicht. Etwas weniger Bürokratie, ein wenig mehr Vertrauen in die Unternehmen könnten aus seiner Sicht noch mehr Kräfte freisetzen. „Natürlich gibt es immer auch schwarze Schafe, die mehr Freiheit und weniger Kontrolle ausnutzen. Aber das Gros der Unternehmerinnen und Unternehmer im Bergischen Land ist sozial eingestellt und daran interessiert, dass die Betriebe auch im Sinne der Beschäftigten funktionieren.“

Gleichwohl weiß Otto, dass Kommunen bei der Entbürokratisierung nicht allzu viel ausrichten können. Das wäre Aufgabe von Bund und Land. Und das gilt ebenso für die Finanzierung von Kommunen. Hier sieht Otto die Städte und Gemeinden gegenüber Land und Bund benachteiligt. In den Kommunen komme zu wenig Geld an. Das müsse sich dringend ändern.

Und noch etwas muss nach Meinung des Bankenfachmannes anders werden. „Wir müssen alle endlich wieder Gas geben“, sagt er. Deutschland sei insgesamt zu satt und zu unbeweglich geworden. Der anscheinend fehlende Sinn für Wettbewerb und Leistungsvergleich ist Andreas Otto ein Dorn im Auge.

Eine Auswirkung davon hat er bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft in Budapest registriert, bei der deutsche Athleten nicht eine einzige Medaille gewonnen haben. Bezeichnend war für ihn das Ergebnis im Speerwurf. Der Favorit und Europameister aus Deutschland landete auf Platz 4. Gold gewann ein Inder, Silber ein Pakistani.