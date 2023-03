Vogelkot im Süden: Schilder sollen Taubenproblem lösen

Und täglich grüßt das Taubentier: Die Population der Vögel an der Unterführung Bismarckstraße ist stark gewachsen.

Der Gehweg unter der Eisenbahnbrücke Bismarckstraße ist weiter zugekotet, täglich grüßen die gefiederten Tierchen mit dem Sterz von oben.

Remscheid. Mit Blech will man nun dem flutschigen Problem im Südbezirk zu Leibe rücken: Schilder, die auf ein Fütterungsverbot für Tauben hinweisen, sollen es richten. Auch wenn die CDU-Fraktion in der Bezirksvertretung Süd erneut ein Taubenhaus forderte, wird das Problem wohl weiter bestehen. Denn es gibt weder Geld noch Mitarbeiter für ein solches Haus. Viel getan hat sich bislang nicht: Der Gehweg unter der Eisenbahnbrücke Bismarckstraße ist weiter zugekotet, täglich grüßen die gefiederten Tierchen mit dem Sterz von oben.

Um dem Taubenproblem Herr zu werden, brachte Barabara Kempf (Grüne) in der Sitzung der Bezirksvertretung Süd eine neue Idee ins Spiel: „In anderen deutschen Städten wird auf das Taubenfütterungsverbot mit Schildern und Werbung hingewiesen – so könnten wir doch auch die Fütterer ansprechen.“ Es bringe rein gar nichts, Bruteier gegen künstliche auszutauschen, wie es die Tierschützer rund um Andrea Schneider und Cora Pastors im Brücken-Center-Parkhaus täten. Hinzu komme, dass sich die Tauben auch am Futter der Singvögel bedienten. „Tauben füttern ist eine Ordnungswidrigkeit! Wir sollten das Verbot ernster nehmen und eine Sensibilisierung der Gesellschaft erreichen.“ Zudem solle die Stadt mit Pressemitteilungen auf das Taubenfütterungsverbot aufmerksam machen, findet Kempf.

Die Idee fand Anklang. Wobei Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD) zu bedenken gab: „Dass die Tauben nicht gefüttert werden dürfen, wissen die Leute, die die Tauben füttern, eigentlich.“ Vor allem unter der Brücke Neuenkamper Straße fänden sich oft Futtersäcke – falsch verstandene Tierliebe. Denn oft handelt es sich hierbei nicht um artgerechtes Futter, was den Kot zur ekligen Glitschigkeit werden lässt. Mit dem Ergebnis, dass die TBR wieder die Gehwegplatten reinigen müssen. Angedacht ist hier eine grundhafte Erneuerung des Weges.

Sven Chudzinski (FDP) möchte erst die Kosten für Schilder von der Stadt ermittelt wissen – schließlich habe man hierbei in Remscheid schon die eine oder andere Überraschung erlebt. Geld dafür könnte aber zumindest aus der Verschönerungspauschale der BV Süd kommen.