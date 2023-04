Stadt erteilt Bürgerbüro in Lüttringhausen klare Absage

Alle Lokalpolitiker sind dafür, doch die Verwaltung sagt ab. Das sind ihre Gründe und alternativen Ideen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die von allen in der Bezirksvertretung Lüttringhausen vertretenden Parteien geforderte Wiedereröffnung des Bürgerbüros im Rathaus an der Kreuzbergstraße wird wohl nicht kommen. Zumindest erteilt die Stadtverwaltung dem Vorschlag eine klare Absage.

Dafür müssten mindestens 1,9 neue Stellen geschaffen werden, schreibt die Verwaltung in einer Mitteilung: „Da aufgrund der angespannten Haushaltslage eine weitere Stellenmehrung im Bürgerservice nicht möglich ist, ist eine Wiedereröffnung der Bürgerbüros nicht vorgesehen.“

Mit der Vorlage antwortet die Stadt auf gleich mehrere politische Initiativen zum Thema Bürgerbüros. Neben dem gemeinsamen Antrag von CDU, SPD und Grüne in Lüttringhausen gab es auch einen Antrag von Echt Remscheid für ein neues Bürgerbüro in Lennep und einen CDU-Antrag, die „dezentrale Präsenz der Verwaltung in den einzelnen Stadtteilen“ zu stärken.

Deutlich wird dabei, dass die Verwaltung die Zukunft eher in digitalen Angeboten, Abholautomaten und einer Kooperation mit der Stadtsparkasse sieht.

Welche Alternativen zum Bürgerbüro Lüttringhausen schlägt die Stadt vor?

„Die Verwaltung befindet sich seit einigen Jahren im Wandel“, heißt es dazu in der Vorlage. Heute schon würden für zahlreiche Verwaltungsvorgänge Online-Lösungen angeboten, dies solle in Zukunft weiter ausgebaut werden.

In diesem Zusammenhang werde auch der Einsatz eines Abholautomaten im Dienstleistungszentrum an der Elberfelder Straße „konkret geprüft“. Werde diese Dokumentenausgabebox von den Bürgern gut angenommen, könne man sich weitere Standorte vorstellen.

Zudem verweist die Verwaltung auf die schon längere Zeit laufenden Gespräche mit der Stadtsparkasse Remscheid, einige Verwaltungsleistungen in deren Filialen anzubieten. Dazu habe man zunächst „festgestellt, welche Dienstleistungen überhaupt infrage kommen würden“, heißt es in der Mitteilung.

Herausgekommen sind demnach bisher sechs, darunter die Beantragung von Führungszeugnissen, Beglaubigungen, der Verkauf amtlicher Müllsäcke und die Ausgabe von Formularen. „Die Aussage, ob darüber hinaus noch Leistungen angeboten können, kann erst nach den ersten Ergebnissen der gemeinsamen Arbeitsgruppe mit der Stadtsparkasse erfolgen.“

Die Schließung des Bürgerbüros in Lennep und im Südbezirk war Teil der Sparempfehlungen aus dem sogenannten Rödl-Gutachten 2007. Wenige Jahre später folgte das Lüttringhauser Büro, zurück blieb nur ein Mitarbeiter der Musik- und Kunstschule, der im Lüttringhauser Rathaus neben seiner eigentlichen Arbeit einige städtische Dienstleistungen anbot.

Während der Corona-Pandemie habe man schließlich auch dieses Angebot eingestellt, berichtet die Stadtverwaltung. Dies hab die bereits erwähnte Einsparung von 1,9 Stellen mit sich gebracht.