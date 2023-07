Vermutlich unter Alkoholeinfluss: Mofafahrer flüchtet vor Polizei

Kontrolle

Die Polizei nahm den 18-Jährigen mit zur Wache.

Die Fahrt eines mutmaßlich alkoholisierten 18-Jährigen endete in einer Sackgasse. Dass er vor der Polizei geflüchtet war, war nicht sein einziger Verstoß.

Remscheid. In Remscheid ist am Mittwochabend ein vermutlich alkoholisierter 18-Jähriger auf seinem Mofa vor der

Polizei geflüchtet. Bis die Beamten ihn schließlich einholten.



Wie die Polizei mitteilt, kontrollierten sie gegen 20.30 Uhr eine Gruppe von Personen, die sich auf der Rader Straße an der Wuppertalsperre aufhielt. Ein 21-Jähriger aus der Gruppe soll zuvor einen 16-Jährigen angegriffen und verletzt haben. Nach der Kontrolle und Aufnahme der Personalien, gingen die jungen Leute weiter.

Ein vermutlich alkoholisierter 18-Jähriger schob sein Mofa zunächst ca. 200 Meter, bevor er sich darauf setzte und losfuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der 18-Jährige war deutlich schneller, als sein Mofa hätte sein dürfen.

In der Sackgasse der Straße Krebsögersteg auf Rader Stadtgebiet endete die Flucht des 18-Jährigen. Die Polizisten brachten den Mofa-Fahrer daraufhin zur Polizeiwache, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Darüber hinaus stellten die Beamten fest, dass der 18-Jährige über

keine gültige Fahrerlaubnis verfügte, das Kennzeichen und vermutlich das Mofa manipuliert waren sowie kein gültiger Versicherungsschutz bestand. Das Mofa wurde sichergestellt. red

