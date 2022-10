Vermieter lässt die Gasheizung an

Energiekrise

+ © Roland Keusch Leonhard Schönhals gehören einige Hundert Miet- und Gewerbeobjekte in Remscheid. © Roland Keusch

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Axel Richter schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Von Axel Richter schließen

Leonhard Schönhals wurde falsch verstanden - er möchte seinen Mietern nicht das Gas abdrehen.

Von Axel Richter



Remscheid. Die Mieter in der Rosenhügeler Straße 19 müssen nicht länger fürchten, im Winter im Kalten zu sitzen. Die Gasversorgung werde nicht eingestellt, erklärt Leonhard Schönhals, Geschäftsführer der Immobilienfirma City-Consulting GmbH, gegenüber dem RGA: „Das von mir verfasste Schreiben an die Mieter ist verkehrt verstanden worden.“

Wie berichtet, will Schönhals wegen der explodierenden Energiepreise die Wohnungen in der Rosenhügeler Straße von Gas auf Öl umstellen. Dazu kündigte er seinen Mietern an, ihnen für die Zeit des Umbaus Radiatoren in die Wohnung stellen zu wollen. Die höheren Stromkosten sollten sie bei der Stadt abrechnen.

Die Heizlüfter sollen die Heizung nicht ersetzen, sagt Schönhals heute. „Lediglich während der Umstellung der Heizungsanlage dienen die Radiatoren als vorbeugende Maßnahme, sollte es zu einem Ausfall kommen.“

Zahlreiche Mieter hatten das Schreiben ihres Vermieters in der Tat anders verstanden. Sie wurden beim Mieterbund und beim Sozialamt vorstellig und baten um Geld für die zu erwartende Stromrechnung. Die städtischen Mitarbeiter reagierten prompt: „Der Vermieter muss die höheren Stromkosten schon selbst tragen.“

Sozialdezernent Thomas Neuhaus (Grüne) schaltete die Wohnungsaufsicht ein. Sie sollte den Umgang des Vermieters mit seinen Mietern prüfen. Mit der jetzigen Entwicklung zeigt sich Neuhaus zufrieden. „Die Gasheizung bleibt an, die Mieter werden nicht frieren. Das steht unterm Strich, so ist es gut.“