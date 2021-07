Kommentar zur Wahl: Remscheid verliert Einfluss

Standpunkt von Axel Richter

+ © Michael Sieber axel.richter@ rga-online.de © Michael Sieber

Auch Sven Wolf hätte den Wiedereinzug in den Landtag verdient gehabt, meint Axel Richter.

Der Wähler ist kein gerechtes Wesen. Das ist mit Blick auf das enttäuschende Ergebnis für SPD-Mann Sven Wolf festzuhalten. Bei aller Wertschätzung für seinen CDU-Mitbewerber Jens Nettekoven: Auch Sven Wolf hätte den Wiedereinzug in den Landtag verdient gehabt. In zwei Untersuchungsausschüssen – zum Fall Amri und zum NSU-Terrorkomplex – wurde der Jurist aus Remscheid zum Vorsitzenden gemacht und danach SPD-intern bereits für höhere Aufgaben gehandelt. Für Remscheid verhandelte er gut, als es um die Zuschüsse aus dem Stärkungspakt Stadtfinanzen ging. Und auch, was das Geld für die geplante Sanierung der Remscheider Schulen angeht, wird ihm Verhandlungsgeschick attestiert. Vielleicht schafft er noch über die Landesliste die Rückkehr nach Düsseldorf, dort hat er einen eigentlich aussichtsreichen 16. Platz. Zu wünschen wäre es ihm. Und Remscheid übrigens auch. Denn eine Abgeordnete hat unsere Stadt gestern bereits verloren: Wegen des schlechten Abschneidens der Grünen wird Jutta Velte dem neuen Landtag nicht mehr angehören. Sollte auch für Sven Wolf die Liste nicht ziehen, hätte Remscheid statt zuvor drei in den nächsten fünf Jahren nur noch einen Lobbyarbeiter in Düsseldorf. Als solche arbeiteten die drei Remscheider über die Parteigrenzen gut zusammen. So erfreulich das Wahlergebnis von gestern für die CDU und ihren Abgeordneten Jens Nettekoven ist: Es bedeutet auch einen Verlust an Einfluss auf die Entscheidungen, die von der Landes- regierung gefällt werden.

CDU-Mann gewinnt den Wahlkreis