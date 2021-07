Totalschäden nach Verkehrsunfall in der Fichtenstraße

Unfall

+ © Roland Keusch Totalschäden in der Fichtenstraße. © Roland Keusch

Zwei Fahrzeuge mit Totalschaden.

Remscheid. Am Freitagmorgen ist es gegen 11 Uhr in der Fichtenstraße in Remscheid zu einem Verkehrsunfall gekommen. Involviert waren zwei Fahrzeuge mit Remscheider Kennzeichen, eins mit Anhänger. Laut Polizei gebe es keine Verletzten, jedoch einen erheblichen Sachschaden.

Die beiden involvierten Pkw sind ein Totalschaden und wurden abgeschleppt. Ein Zaun wurde ebenfalls beschädigt. red

Anfang März war es auf der auf der L 101 in Kreckersweg zu einem Unfall gekommen, bei dem der Pkw-Anhänger eines Remscheiders gegen einen entgegenkommenden Mini geprallt war.