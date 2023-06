Verhaltene Freude über Altschulden-Lösung

Das Land hat zugesagt, rund 300 Millionen zu übernehmen.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Eher zurückhaltend bewertet Remscheids Kämmerer Sven Wiertz die am Montag vorgestellte Einigung der NRW-Landesregierung für eine Altschuldenregelung. Es sei gut, dass erneut Bewegung in das Thema komme, so Wiertz: „Und das ist auch ein klares Signal nach Berlin.“ Doch noch gebe es zu wenige Informationen, um das abschließend zu bewerten.

„Derzeit wissen wir ja noch nicht, wie das konkret ablaufen soll“, sagt Wiertz. Unklar sei zum Beispiel, wer zukünftig die Rolle des Schuldners übernimmt. Die Landesregierung hat zugesagt, den Schuldendienst aus Zins- und Tilgungsleistungen zu übernehmen. „Das würde uns natürlich helfen“, sagt Wiertz. Blieben die Schulden aber in der städtischen Bilanz, sei man weiterhin überschuldet.

Sorge bereite ihm auch die Gegenfinanzierung, erklärt Sven Wiertz: „Die Pressemitteilung liest sich so, als ob das kein zusätzliches Geld ist“, sagt er über die Mittel, die das Land aufwenden will. In der kommunalen Familie gebe es die Befürchtung, dass zumindest ein Teil des Geldes für den Schuldendienst aus den Schlüsselzuweisungen für die Kommunen genommen werden soll. „Aber es ist schwierig, über etwas zu sprechen, ohne die Details zu kennen.“

Am Montag hatte die Landesregierung bekannt gegeben, im kommenden Jahr in eine „Lösung für die kommunale Altschuldenproblematik“ einzusteigen. Konkret sollen die Kassen- oder auch Liquiditätskredite aller Städte und Gemeinden im Land mit einer Pro-Kopf-Verschuldung von mindestens 100 Euro je Einwohner zur Hälfte übernommen werden. Den Rest soll der Bund tragen.

Remscheid würde mit weit über 5000 Euro Schulden je Einwohner von dieser Regelung profitieren: Der aktuelle Stand der Kassenkredite, also der Kredite, die die Stadt aufgenommen hat, um den laufenden Betrieb zu finanzieren, nicht für Investitionen, liegt bei etwa 600 Millionen Euro. Ob dieser Wert aber auch herangezogen wird, ist ebenfalls noch unklar, sagt Sven Wiertz, bisher sei kein Stichtag genannt worden. Die Beispiele in ihrer Mitteilung rechnet die Landesregierung mit Daten vom 31. Dezember 2022. Demnach wären rund 200 NRW-Kommunen betroffen, die zusammen 19,7 Milliarden Kassenkredite habe. 9,85 Milliarden davon würde das Land übernehmen.

Der Vorschlag gehe bald ins Kabinett, sagt Wiertz: „Vielleicht werden dabei weitere Details bekannt.“ Ohne diese sei das Vorhaben kaum zu beurteilen. Zudem sei wichtig, dass auch die Bundesregierung ihren Teil tut, betont der Kämmerer: „Man hat mir berichtet, dass dort auch Bewegung in die Gespräche gekommen ist.“