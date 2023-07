Verdacht auf illegales Autorennen: 19-Jähriger fährt gegen Baum

Polizei

+ © Christian Beier (Symbol) Die Polizei beschlagnahmte das Auto und den Führerschein der Fahrers. © Christian Beier (Symbol)

Bei dem Verkehrsunfall auf der Alte Kölner Straße wurde niemand verletzt.

Remscheid. Am vergangenen Freitagabend gegen 20.30 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Alte Kölner Straße in Lennep. Das teilte die Polizei am Montagmorgen mit.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 19-jähriger BMW-Fahrer auf der Alte Kölner Straße in Richtung Robert-Schumacher-Straße unterwegs. Als er auch noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Auto verlor, geriet dieses ins Schleudern und prallte gegen einen Baum.

Der 19-Jährige sowie ein 20- und 22-Jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. Der Sachschaden liegt bei circa 25.000 Euro.

Da die Polizei nicht ausschließen kann, dass der Autofahrer vor dem Unfall in ein illegales Rennen verwickelt war, wurden der Führerschein und das Fahrzeug beschlagnahmt. kab

