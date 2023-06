Blitzeinschlag: Brand in Zwischendecke einer Werkhalle

Lange Straße

+ © Roland Keusch In der Lange Straße brannte die Werkhalle eines metallverarbeitenden Betriebes. © Roland Keusch

Nach einem Blitzeinschlag am Donnerstagabend in der Lange Straße gerät eine Zwischendecke einer Werkhalle in Brand.

Remscheid. Am frühen Donnerstagabend, 22. Juni, kam es in der Lange Straße aufgrund eines Blitzeinschlages gegen 17.30 Uhr zu einem Brand in einer Werkhalle eines dort ansässigen metallverarbeitetenden Betriebes. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatten Nachbarn den Einschlag mit anschließender Rauchentwicklung gemeldet. Die Löscheinheiten Hasten, Morsbach und Nord rücken daraufhin aus.

Besagte Werkhalle war beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verraucht und es waren Brandgeräusche im hinteren Bereich der Halle zu hören. Einige Feuerwehrleute leiteten mit Atemschutz die direkte Brandbekämpfung in der Halle ein. Weitere Einsatzkräfte stiegen aufs Dach und suchten die Brandursache. Zudem wurde die Drehleiter in Stellung gebracht.

Mithilfe einer Wärmebildkamera konnte der Brand kurz nach Eintreffen Brandlöscheinheiten lokalisiert werden – er befand sich in der Zwischendecke, wo mehrere Holzbalken brannten. Durch Auslösung der Rauch- und Wärmeabzugsanlage der Fabrikhalle konnte diese mit Unterstützung von Feuerwehrlüfter entraucht werden. Danach wurden die Balken und weitere Glutnester abgelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr, ist der Blitzeinschlag als Brandursache wahrscheinlich, das wird aber noch genauer ermittelt. Der Einsatz gegen 18.54 Uhr beendet. Es waren 36 Feuerwehrleute im Einsatz. Verletzt wurde niemand.

Mehr Blaulichtmeldungen hier.