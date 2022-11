Unternehmen werben im Allee-Center um Nachwuchs

Neues Angebot begeistert

+ © Roland Keusch Stark frequentierte Ausbildungsmesse im Allee-Center: Am Stand der Firma Wurm berät Guido Hessenbruch (l.). © Roland Keusch

Ausbildungsbörsen gab es in Remscheid in den vergangenen Jahren in regelmäßigen Abständen. Die Ausbildungsbörse am ersten Advent bildete im Vergleich der Vorgängerinnen eine Ausnahme.