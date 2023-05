Unter dem Platz liegt ein Bunker für viele Menschen

Der Vorplatz der Sportanlage in Honsberg. Die Stadt will ihn sanieren, doch das könnte sehr aufwendig werden.

Honsberg: Alte Luftschutzanlage aus dem Zweiten Weltkrieg ist viel größer als erwartet.

Remscheid. Wieder und wieder hatte Martin Sternkopf die Schlaglöcher mit ein paar Schubkarren Schotter auffüllen lassen. „Und eine Woche später war der Schotter wieder weg“, sagt der Sportamtsleiter der Stadt Remscheid. Heute weiß er warum: Unter dem Platz vor der Sportanlage Honsberg liegt ein alter Weltkriegsbunker für bis zu 400 Menschen.

„Honsberger Seenplatte“ nennen Anwohner den Platz zwischen Engelsberg und Honsberg Sonnenbad bei feuchter Witterung. So zahlreich und tief sind die Schlaglöcher vor der Spielstätte der 1. Spvg Remscheid 07 und des SC Ayyildiz. Die Stadt will den Platz in diesem Jahr erneuern und begrünen. 17 000 Euro hatte sie dafür eingeplant. Doch die Summe wird nicht ansatzweise reichen.

Dass sich unter dem Gelände eine alte Bunkeranlage befindet, war den Verantwortlichen bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR) wohl bekannt. Nicht aber die Ausmaße, die das unterirdische Bauwerk offenbar hat.

Wie berichtet, hatte TBR-Chef Michael Zirngiebl den Politikern von Betonröhren berichtet, die während des Krieges an Ort und Stelle vergraben worden seien. Sie sollten als Munitionslager gedient haben. Tatsächlich befand sich nicht weit entfernt eine Flugabwehrstellung. Sie beschoss unter anderem die alliierten Flugzeuge, die in der Nacht auf den 31. Juli 1943 die Remscheider Innenstadt in Schutt und Asche bombten. Die Anlage, auf die das Sportamt nun aber zusammen mit der Feuerwehr gestoßen ist, diente nicht nur als Lager für Flakgranaten.

Die Schutzräume bestehen aus eiförmigen Röhren, die in ihrer Mitte 1,80 Meter groß sind. Bei feindlichen Luftangriffen sollten darin die Mitarbeiter einer Firma Schutz finden, die an Ort und Stelle in mehreren Baracken untergebracht waren.

Mittlerweile sind die Röhren löchrig und bröckeln vor sich hin, was das Verschwinden des Schotters im Untergrund erklärt. Einen schmalen Zugang, den die Stadt freigelegt hat, ließ sie wieder mit einer schweren Eisenplatte verschließen. „Damit da kein Unfug getrieben wird“, sagt Martin Sternkopf. Vor jeder Sanierung des Platzes soll die alte Luftschutzanlage nun zunächst untersucht werden. So viel ist allerdings heute schon sicher: Muss sie verfüllt werden, braucht es mehr als ein paar Schubkarren Schotter.