Aus für Grillstube Unkel? Kultimbiss sucht Nachfolger

Bernd Unkel und seine Frau Marina wollen bald in den Ruhestand gehen. Offen ist, wie es weitergeht - und ob.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Für einige gibt es dort das beste Schaschlik der Stadt. Andere schwören auf die Currywurst oder das hausgemachte Gyros. Die Lüttringhauser Grillstube Unkel ist eine Imbiss-Institution, die über die Grenzen des Dorp hinaus bekannt ist.

„Im November sind wir seit 55 Jahren in Lüttringhausen“, sagt Bernd Unkel, der das Geschäft von seinem Vater übernahm. Aber vielleicht ist dann auch Schluss. Denn Bernd Unkel und seine Frau Marina wollen zum 55. Geburtstag in den Ruhestand gehen. Und haben noch keinen Nachfolger gefunden.

„Wenn sich bis dahin niemand findet, schließe ich die Tür ab und gut ist, da bin ich ganz entspannt“, sagt der 63-Jährige - räumt aber auch ein: „Das wäre wirklich schade, das ist ja ein gut gehendes Geschäft.“

Rund 300 Mittagessen würden an einem normalen Tag über die Theke in der Kreuzbergstraße gehen, berichtet er, viele Stammkunden kämen auch aus Radevormwald, Beyenburg oder Vieringhausen zu ihnen. „Weil es bei uns gute Sachen gibt. Und wir die so einpacken, dass sie auch noch warm sind, wenn man wieder in Rade ist.“

Von der Bramer Straße ins Dorp

27 Jahre lang betrieb Bernd Unkels Vater eine Imbissbude an der Barmer Straße, gegenüber des Kinos. Als er sein Geschäft abgeben wollte, griff der Sohn als gelernter Fleischer-Meister zu. Weil es keinen neuen Mietvertrag am alten Standort gab, zogen die Unkels um. Damals habe er das Gyros eingeführt, erinnert sich Bernd Unkel. „Das hat sich sehr gut etabliert.“ Die restliche Speisekarte übernahm er weitgehend.

Viel verändert habe die sich auch danach nicht, sagt der Inhaber. „Irgendwann kamen Putschenschnitzel und Fisch dazu.“ Noch später mit Salat gefüllte Tortilla. „Aber im Prinzip stehen wir schon für Fleisch-Gerichte.“

Die Wurst komme seit 28 Jahren vom gleichen Lieferanten, das Gyros werde selbst gemacht. „Und das Schnitzel schneiden wir noch aus der Oberschale und kaufen es nicht fertig paniert.“ Konservierungsmittel und Gewürzmischungen seien tabu. „Das merken die Leute irgendwie“, ist Bernd Unkel überzeugt.

Unsere Öffnungszeiten sind sicherlich einmalig in Deutschland.

So könne man es sich auch erlauben, den Laden am Wochenende zu zu lassen. Und im Sommer vier Wochen Urlaub zu machen. „Unsere Öffnungszeiten sind sicherlich einmalig in Deutschland.“

Für den Ruhestand gebe es noch keine konkrete Planung, berichten beide. „Es gibt so viele schöne Dinge auf der Welt, die wir noch nicht gesehen haben“, sagt Bernd Unkel. Zudem wolle man die Enkel, die mit Sohn und Schwiegertochter in Bielefeld wohnen, häufiger besuchen, ergänzt Marina.

Und man sei auch bereit, sich Zeit zu nehmen, den Nachfolger einzuarbeiten. „Wenn der das möchte, kann ich das machen“, sagt Bernd Unkel. Damit die Lüttringhauser Imbiss-Institution doch noch übers 55. Jahr hinaus besteht.

Nachfolger

Ein möglicher Nachfolger sollte Erfahrung aus dem Lebensmittelhandwerk oder der Gastronomie mitbringen, sagen Marina und Bernd Unkel. Gedanke und auch Wunsch des Vermieters sei es, die Grillstube mit einem ähnlichen Sortiment wie derzeit weiterzuführen. Interessierte können sich per E-Mail melden: imbiss.rs@t-online.de