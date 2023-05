Uni-Vortrag: Von Stadtplanung und Angsträumen

Uni-Vortrag mit Dr. Tim Lukas am Mittwoch, 24. Mai, um 19 Uhr in der Lenneper Klosterkirche.

Von Knut Reiffert

Remscheid. Straßen, Parks und Plätze, die vor allem in der Dunkelheit und wegen der Anwesenheit von Drogen- und Alkoholabhängigen oder Obdachlosen gemieden werden, gibt es einige in Remscheid. Der Soziologe Dr. Tim Lukas hat sich im Vorfeld seines mit Spannung erwarteten Uni-Vortrags (Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr in der Lenneper Klosterkirche) am Remscheider Hauptbahnhof und in der Innenstadt auf die Suche nach sogenannten Angsträumen gemacht.

Im Bahnhofsumfeld gehört für viele Menschen Park-and-Ride-Parkhaus dazu. Während der im Bereich Stadtentwicklung, Kriminalgeografie und –prävention tätige Forscher der Bergischen Universität die Stellplatzflächen wegen ihrer Transparenz noch positiv bewertet hat, änderte er seine Meinung beim Betreten des verwahrlosten und nach Urin riechenden Treppenhauses drastisch: „Dass sich Menschen nicht wohlfühlen, wenn sie abends hier durch müssen, ist absolut nachvollziehbar.“

Beim als „Drecksecke“ bekannten Spielplatz am Parkhausausgang Richtung Bahnhofsbrücke kommt Lukas zur Einschätzung „gut gedacht, schlecht gemacht“. Bis auf die minimalistische Kletterwand und die Schaukeltiere lasse die Einrichtung jede Funktionalität vermissen. Kein Wunder, dass sich hier zuweilen neben Einkaufswagen Müllberge türmen. Zur Verbesserung der Situation des Platzes, auf dem offensichtlich viel Alkohol konsumiert wird, empfiehlt er: „Mehr Attraktivität führt zu Belebung und damit zu sozialer Kontrolle.“

In diesem Kontext sieht er in den Holzterrassen, die entlang der Alten Bismarckstraße (My Viertel) aufgestellt sind, ein positives Beispiel.

Anhand der am Vormittag geradezu einladend wirkenden Innenstadt stellt Lukas klar, dass Angsträume durch das subjektive Sicherheitsgefühl der Passanten und Anwohner definiert sind. Außerdem weiß er: „Leerstand ist aus kriminalpräventiver Sicht immer schlecht.“ Welche Möglichkeiten es gibt, derartigen Zuständen durch intelligente Stadtplanung entgegenzusteuern, ist das Kernthema seines Vortrags (siehe unten).

250 Einzelmaßnahmen umfasst der Werkzeugkasten zur Kriminalprävention, wenn Tim Lukas als Leiter einer Forschungsgruppe Kommunen berät, die ähnliche Probleme haben wie Remscheid. Dazu gehören auch Erkenntnisse der Kriminalgeografie: „Für fast alle deutschen Großstädte gilt, dass 50 Prozent der Straftaten in nur fünf Prozent der Straßen stattfinden“, weiß er. Die lägen in der Regel in der Innenstadt. „Dazu gehören auch die häufig konkurrierenden Szenen von Drogen- und Alkoholkonsumenten oder die der Wohnungs- und Obdachlosen.“ Dass es nicht gelingen kann, die genannten Szenen durch permanente Einsätze von Polizei und Ordnungsamt zu verdrängen, hat unter anderem ein Versuch am Wuppertaler Hauptbahnhof gezeigt. Die Zugehörigen sind einen Platz weiter gezogen.

„Szene“ braucht Toleranzräume

Es sei denn, den Szenen werden Angebote gemacht, sogenannte Toleranzräume: dezentral, aber und zumindest mit sanitären Anlagen. Nach Möglichkeit sollten alle Betroffenen bei der Entwicklung von Toleranzräumen beteiligt werden. „Dann besteht die große Chance, eine Win-Win-Situation zu erreichen“, glaubt der Referent.

Vor einer möglichst anregenden Diskussion möchte Tim Lukas die Besucherinnen und Besucher seines Vortrags auch darum bitten, mehr Toleranz gegenüber den am Rande der Gesellschaft stehenden Menschen zu entwickeln.

Der Vortrag

Thema: Die Angst „ausRäumen“ – Sicherheit und Sicherheitsgefühle in der Stadt verbessern.

Referent: Nach seinem Soziologiestudium an der Uni Bielefeld war Dr. Tim Lukas an zahlreichen Studien zu Themen wie Geldwäsche, Menschenhandel und elektronisch überwachter Hausarrest beteiligt. 2011 kam er als Akademischer Rat zur Bergischen Universität. Lukas (47) lebt mit seiner Partnerin in Düsseldorf.

Termin: Mittwoch, 24. Mai, 19 Uhr, in der Klosterkirche. Der Eintritt ist frei.