Unfall: Mountainbike-Fahrerin von Auto erfasst und schwer verletzt

Zusammenstoß

+ © Uli Preuss (Symbol) Rettungskräfte brachten die Verletzte ins Krankenhaus. © Uli Preuss (Symbol)

Der Fahrer eines Porsche hat eine 19-jährige Radfahrerin offenbar übersehen.

Remscheid. Am Dienstagabend hat sich auf der Morsbacher Straße in Remscheid ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine 19-Jährige schwer verletzt wurde. Laut Polizei war die Frau gegen 22 Uhr in Richtung Morsbach unterwegs, als der Fahrer eines Porsche aus einer Grundstückseinfahrt kam und mit der 19-Jährigen zusammenstieß.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Radfahrerin auf die Straße geschleudert. Rettungskräfte brachten sie aufgrund ihrer schweren Verletzungen ins Krankenhaus. red

Erst vor wenigen Tagen hat sich in Wermelskirchen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet, bei dem ein Remscheider verletzt wurde.