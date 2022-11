Unfall auf der A1 - Auto landet auf Mittelleitplanke

Autobahn

+ © Andreas Kratz Die Polizei sperrte die Autobahn. © Andreas Kratz

Zwischen den Abfahrten Lennep und Remscheid stießen ein Auto und ein Lkw zusammen.

Remscheid. Auf der Autobahn 1 kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Unfall. Laut Polizei wollte eine Autofahrerin aus Gummersbach gegen 6 Uhr in Lennep Richtung Köln auffahren. Anscheinend schaffte sie es nicht, beim Beschleunigen einen Lkw neben ihr zu überholen. Das Auto und der LKW stießen zusammen, wodurch das Auto vermutlich so ins Schleudern geriet, dass es auf der Mittelleitplanke landete.

Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Die A 1 war kurzzeitig voll gesperrt. Seit 7 Uhr sind alle Fahrstreifen wieder frei.

