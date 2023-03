Stein auf Bus geworfen - 24-Jährige am Kopf verletzt

Polizei sucht Zeugen

Vorfall ereignete sich am Friedrich-Ebert-Platz in Remscheid. Polizei sucht Zeugen.

Remscheid. Bei einem Vorfall in Remscheid ist eine junge Frau verletzt worden. Wie die Polizei erst am Dienstag mitteilt, wurde bereits am Samstag ein Bus mit einem Stein beworfen. Nun suchen die Ermittler dringend Zeugen des Vorfalls.

Am Samstag gegen 19.10 Uhr fuhr ein Bus auf den Friedrich-Ebert-Platz in Remscheid, als plötzlich ein Stein eine Seitenscheibe durchschlug und eine 24-jährige Insassin am Kopf traf.

Die Frau wurde leicht verletzt und musste ins Krankenhaus. An dem Bus entstand ein Sachschaden im dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Tel. 0202/ 284-0 zu melden. red

