Umweltamt stoppt Bagger in Hohenhagen

Anwohner melden nicht genehmigte Baumaßnahme. Unklar ist, warum die Bagger rollten.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Das städtische Umweltamt hat am Montag eine nicht genehmigte Baumaßnahme in Hohenhagen gestoppt. Auf einem Grundstück nahe dem Fernsehturm waren Baumaschinen angerückt und hatten auf einer Fläche etwa so groß wie ein halber Fußballplatz den Oberboden samt Vegetation abgetragen – allerdings ohne die dafür notwendige Genehmigung. Die Stadt untersagte weitere Arbeiten. Und versucht nun, die Hintergründe zu klären.

Denn noch sei völlig unklar, warum dort die Bagger rollten, und vor allem, warum ohne Genehmigung, berichtet Frank Stiller vom Umweltamt: „Wir rätseln auch noch, was das soll. Das ist ja schon ein bisschen ungewöhnlich, normalerweise legt man ja nicht einfach los.“ Zum Ziel der Arbeiten habe man bisher keine Angaben erhalten, sagt er. Man stehe aber mit der Eigentümerin des Grundstücks im Dialog. Für kommende Wochen seien Gespräche geplant, an denen auch die städtische Wirtschaftsförderung teilnehmen soll.

Die Eigentümerin, ein Immobilienunternehmen aus Wuppertal mit Objekten in mehreren Städten in der Region, will derweil von einer Baumaßnahme auf ihrem Grundstück nichts wissen. Man habe „lediglich eine Fläche begradigt“, teilt die Firma auf RGA-Anfrage schriftlich mit: „Es wurden keine Baumaßnahmen unsererseits in Auftrag gegeben oder durchgeführt.“

Frank Stiller vom Umweltamt spricht hingegen von einem „nicht genehmigten Eingriff“. Das betreffende Grundstück liege zwar nicht in einem Schutzgebiet, aber im sogenannten Außenbereich, erklärt er. Hier müsse jeder Eingriff in die Natur genehmigt werden, zudem brauche es zwingend Ausgleichsmaßnahmen, falls Flächen versiegelt oder Pflanzen entfernt werden.

Das Umweltamt sei aktiv geworden, nachdem Anwohner die Arbeiten gemeldet hatten, sagt Frank Stiller, der den Schaden als vergleichsweise gering einschätzt: „Die Wiese lässt sich sicher wieder in Ordnung bringen“, sagt er. Gehölze, das Gelände wird an einer Seite von einer dichten Ecke gesäumt, seien offenbar nicht beschädigt worden.

Das Grundstück liegt am nördlichen Ende des Gewerbeparks Hohenhagener Straße. Das ehemalige Edscha-Gelände wurde im Zuge der Insolvenz des Automobilzulieferers vor vielen Jahren verkauft, die vielen Hallen und anderen Immobilien werden seither vermietet, unter anderem auch an die Edscha Holding GmbH, die dort weiterhin ihren Stammsitz hat. Im Norden wird das Grundstück vom Fußweg am Fernsehturm begrenzt, ansonsten liegen drumherum verschiedene Gewerbeimmobilien.