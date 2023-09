Umgang mit Pornos oder KI: Das bieten Akademie-Kurse

Das neue Programm ist da: Diese Fortbildungen gibt es für Fachkräfte und für jedermann.

Remscheid. Im Chat des Siebenjährigen poppt plötzlich ein Pornovideo auf – geschickt vom Klassenkameraden. Am Rande des Schulhofs macht das Video längst die Runde. Kinder, die noch nicht mal in der Pubertät sind, schauen sich die nackte inszenierte Welt unkontrolliert an – und bleiben nicht nur mit vielen Fragen, sondern im schlimmsten Fall mit falschen Rollenbildern zurück. Spätestens seit der Pandemie nimmt das Smartphone wohl eine noch größere Rolle im Leben aller ein – und das schließt auch Kinder mit ein. Wie gehen wir als Gesellschaft mit dem Thema Pornografie und Mediennutzung um? Die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes in Küppelstein will darüber diskutieren – und bietet dazu nicht nur eine Tagung mit Medienpädagogen und Jugendschutzexperten über die Alternativen zum Handyverbot und bezüglich der Sexualaufklärung für Fachkräfte an, sondern organisiert auch eine Podiumsdiskussion – hier sollen sogar Leute aus der Pornobranche selbst mitreden.

Der Umgang mit mediengefährdenden Inhalten ist nur ein Trend, den die Bildungsanstalt aufgreift. Für Medienkompetenzseminare gibt es mittlerweile Wartelisten. Auch die Künstliche Intelligenz schlägt sich immer mehr im neuen Kursprogramm 2024 nieder. Über 160 Fort- und Weiterbildungen bietet die Akademie, die meisten in Präsenz, teils hybrid, teils digital. Was sie für Fachkräfte und was für jedermann bietet.

Für Fachkräfte

Neue Kurse mit Kindern: Die Teilnehmenden dürfen hier explizit ihre Kinder mitbringen. Entweder werden diese in den Kurs eingebunden oder es gibt ein Extra-Programm für sie. So zum Beispiel bei „Being a Mother – Being a Father – Being an Artist“ für Künstler, die auch Eltern sind, Buden und Verstecke bauen oder „Kotze, Popel. Schleim – alles bäh oder was?“

Neue Qualifizierungen: Neu ist der Qualifizierungskurs „Interdisziplinäre Baukultur-Vermittlung“. Nicht nur Fachkräfte, auch Quereinsteiger können teilnehmen. Sie lernen, wie man Quartiersarbeit macht, wenn Bauprojekte anstehen – und vor allem Kinder und Jugendliche teilhaben lässt. Beim Qualifizierungskurs „Kreatives Schreiben“ erhalten die Teilnehmenden das Rüstzeug für eigene literarische Texte, aber auch für das Schreiben mit Kindern und Jugendlichen. Beide Kurse sind frei gestaltbar – nach einem Gespräch mit der Fachbereichsleitung darf man sechs Kurse wählen. Der Einstieg ist jederzeit möglich. Auch die Künstlerisch-Systemische Supervision wird angeboten.

+ Natürlich darf das Spielkulturfestival nicht fehlen. Im Mai tauchen Fachkräfte wieder selbst in die Spielwelten ein. © Michael Schütz

Spielkulturfestival: Trends und Vermittlungstechniken des Spielens stehen wieder beim Spielkulturfestival am 16. und 17. Mai an. Fachkräfte probieren selbst aus.

Breite Kurswahl: Von Escape-Szenarien rund um KI, was vor allem für Museen interessant sei, über Kunstvermittlung bei der 60. Biennale in Venedig oder das Programmieren mit Makey-Makey gibt es ein breites Angebot aus allen Fachbereichen. Diese sind unter anderem Medien, Musik, Spiel, Tanz, Theater, Baukultur, Sozialpsychologie, Literatur oder Bildende Kunst. Am besten einfach mal durchs neue Programm stöbern.

Für alle

+ Der Remscheider Journalist Maximilian Humpert bietet wieder einen Kurs für jeden zu Deepfakes im Internet an. © Sarah Schultes

Akademie Regio: Dieser Bereich ist für jeden Interessierten geöffnet. Folgende Kurse bietet die Akademie hier beispielsweise an: „Radikal respektvoll“ zur Demokratiebildung und Gewaltprävention mit Grundschulkindern, „Steampunk“ – skurrile Plastiken aus Elektromüll und Mechanikschrott bauen, Ukulele für Anfängerinnen und Anfänger, Papiertheater oder Kochkisten bauen, Möbel upcyceln oder „Widersprechen! Aber wie?“ Zudem Malerei, „Vertical Video Storytelling“ mit Videos für Instagram, TikTok und Snapchat, Zementfliesen-Werkstatt oder eine Cosplay-Textil- und Propswerkstatt. Auch Journalist und Filmemacher Maximilian Humpert ist wieder dabei: Er entlarvte letztes Jahr einen Deepfake-Macher. Nun erklärt er in der Akademie, wie Medien täuschend echt manipuliert werden. Alle Angebote von „Akademie Regio“ gibt es hier:

www.kulturellebildung.de/akademie-regio

Gitarrenfestival: Zum 44. Mal steigt in der ersten Januarwoche 2024 das Internationale Bergische Gitarrenfestival in Kooperation mit der Radevormwalder Musikschule und der Hochschule für Musik und Tanz Köln. Profis und Amateure toben sich erst bei Meisterkursen aus, abends heißt es dann Bühne frei für Konzerte aus Jazz, Rock und Pop. Das Konzert „Guitar Night“ am 5. Januar, 20 Uhr, steht schon fest. Es spielen Marko Topchii (Ukraine, Gitarre), das Duo Mare Annika und Fabian Hinsche (Mandoline und Gitarre), Torsten Goods (E-Gitarre), Joscho Stephan (Gitarre) und Stefan Rey (Kontrabass). Mehr Infos:

+ Das 44. Internationale Bergische Gitarrenfestival mit Konzerten am Abend für alle steigt in der ersten Januarwoche 2024. © Roland Keusch

bergisches-gitarrenfestival.de

Die Akademie

Die Akademie der Kulturellen Bildung des Bundes und des Landes NRW in Küppelstein ist das zentrale Institut für kulturelle Kinder- und Jugendbildung der Bundesrepublik und des Landes. Sie bildet Fachkräfte der Jugend-, Sozial-, Bildungs- und Kulturarbeit in Bereichen wie Musik, Tanz, Medien, Spiel, Theater, Sozialpsychologie oder Baukultur weiter. Die Kurse von „Akademie Regio“ sind offen für jeden. Programm:

kulturellebildung.de