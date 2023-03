Umfrage zum Outlet: Mehrheit will Dommermuth

Investoren für Lennep

+ © Graf Architektur GmbH So könnte das neue Outlet in Remscheid von oben aussehen. © Graf Architektur GmbH

Wer soll in Lennep ein Outlet-Center bauen und eröffnen dürfen? Philipp Dommermuth, McArthur Glen oder keiner von beiden?

Remscheid. Seit Montag läuft die Befragung, die natürlich nicht repräsentativ ist, sondern allenfalls ein Stimmungsbild der Remscheiderinnen und Remscheider abgibt. Die Sympathien sind danach klar verteilt.

Von 192 Stimmen, die unsere Userinnen und User bis zum Dienstagmittag abgegeben haben, entfielen 141 auf den Investor Dommermuth aus dem Westerwald und nur 19 auf das britische Unternehmen McArthur Glen mit Sitz in London. 32 Leserinnen und Leser möchten dagegen, dass keiner von beiden zum Zuge kommt beziehungsweise dass gar kein Outlet in Lennep gebaut wird. Wer mag, nimmt ebenfalls teil und gibt seine Stimme ab. Die Umfrage ist eingebettet in alle Artikel zum Outlet-Center und läuft vorerst weiter. -ric-