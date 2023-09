Das passiert derzeit im Freibad Eschbachtal

Die Saison ist vorbei, die Bagger rollern aber erst im Frühjahr 2024. Doch Stillstand herrscht trotzdem nicht.

Von Sven Schlickowey

Remscheid. Die Saison ist vorbei, das Hundeschwimmen fällt aus, die Bagger rollen erst im Frühjahr an – doch Stillstand herrscht im Freibad Eschbachtal trotzdem nicht. Bevor das älteste Binnenfreibad Deutschlands von Grund auf saniert werden kann, muss nämlich erst aufgeräumt werden. „Das ist eine komplette Bestandsaufnahme“, berichtet Martin Sternkopf vom städtischen Sportamt. Quasi jedes Teil werde einzeln beurteilt, ob es entsorgt, eingelagert oder anderweitig genutzt werden soll.

Eine Aufgabe, die das Team um Dennis Halbach derzeit erledigt. Dauern werde das wohl noch mindestens bis Ende des Monats, sagt der Badleiter. „Vielleicht brauchen wir auch noch den Oktober.“ Auch, weil nahezu jede Entscheidung eine Einzelfallentscheidung sei. Die erst vor zwei Jahren angeschafften Pumpe werde man wohl verkaufen. „Dass die nicht auf den Müll kommen, ist ja klar.“ Die Rasenmäher würden innerhalb des städtischen Sportamtes weiter genutzt. Und auch für die angebrochenen Chemieverpackungen werde man Lösungen finden, so Halbach: „Die können wir nicht zurückgeben, da fragen wir mal bei den Bädern in der Umgebung, ob es da Bedarf gibt.“

Überraschungen in den Tiefen der Lager werden nicht erwartet

Überraschungen erwartet Halbach keine in den Tiefen der Lager und Abstellräume. „Ich bin seit 20 Jahren hier, ich kenne hier jeden Stein.“ Trotzdem sei die Aufgabe schon umfangreich, auch weil das Team nicht mit voller Kraft arbeitet. „Wir nutzen das natürlich, um Resturlaub abzubauen“, erklärt der Badleiter. Und der Auszubildende wechsle wie nach jeder Saison ins H 2 O, um dort den Winter über seiner Lehre zum Fachangestellten für Bäderbetriebe fortzusetzen. Nur, dass er die diesmal dort auch abschließen werde.

Nicht einfach einen großen Container kommen zu lassen, um alles zu entsorgen, ist für Klaus Ellenbeck, der die Sanierung für die Verwaltung begleitet, eine Selbstverständlichkeit: „Wenn man so etwas macht, muss man das nachhaltig machen“, sagt er. Die Pump- und Filtertechnik könne zwar im „neuen“ Freibad nicht mehr genutzt werden, andere Badbetreiber hätten dafür aber vielleicht noch Verwendung, erklärt er. „Das wird erst mal alles demontiert und gesichert.“ Ähnliches gelte auch für Spielgeräte und die Rutsche: „Da gibt es garantiert kleinere Freibäder, die damit noch was anfangen können.“

Und dann gibt es da ja auch noch einige Kunstwerke in der mehr als 110 Jahre alten Badeanstalt, darunter die „Fische“ von Heinz Friege. Um die kümmere sich eine Fachfirma, so Ellenbeck: „Alles wird gereinigt, versiegelt und in der Zwischenzeit eingelagert.“ Ist alles aufgeräumt, werde das Sportamt in Eigenregie erste Demontagen vornehmen, berichtet Martin Sternkopf. Richtig zur Sache gehe es dann voraussichtlich im Mai, sagt Klaus Ellenbeck. Dann sollen die TBR anrücken, um den Kanal unter dem Bad zu erneuern. Anschließend könnten die Firmen, die die Gebäude abreißen, die Technik erneuern, den Eschbach freilegen und andere Sanierungsarbeiten durchführen, teils parallel arbeiten. „Ich bin sehr glücklich mit den Fachfirmen“, sagt Klaus Ellenbeck: „Da sind echte Profis am Werk.“