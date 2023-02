Marina Tkachuk floh vor einem Jahr aus Kiew nach Deutschland

Aktuell kann sich Marina Tkachuk keine Rückkehr in die Ukraine vorstellen. Dennoch sucht sie nach Frieden, auch weil sie ständig in Sorge um Freunde und Familie ist.

In der Ukraine zu bleiben, war für Marina Tkachuk keine Option.

Von Lena Spataro

Remscheid. „Wir wurden jede Nacht von den Bomben geweckt, die Angst war unerträglich“, erinnert sich die 31-Jährige. Zwei Wochen nach Kriegsbeginn ist sie aus ihrer Heimat, der Ukraine, geflüchtet. Mit ihrem Mann und ihrem Hund auf dem Weg ins Ungewisse. Ihre Freunde und Familie, ihr einstiges Leben ließ sie hinter sich – doch Aufgeben kommt für sie in der neuen Heimat Remscheid nicht in Frage.

Nachdem sie zunächst in Schutzbunkern unterkamen, ging es mit dem Auto von Kiew Richtung Deutschland. Mitnehmen konnten sie nur ein paar Dokumente und Kleidung. Bei jedem Halt besprach sich das Paar. Fühlten sie sich an einem Ort wohl, blieben sie, wenn nicht, fuhren sie weiter. In Remscheid angekommen, fanden sie das, wonach sie gesucht haben: Sicherheit und ein Zuhause. Hier trafen die Ukrainer auf Menschen, die ihnen halfen und Schutz gaben. Jetzt leben die Tkachuks in einer Wohnung, sie arbeitet als Teilzeitkraft im Ukraine-Zentrum.

„Gestern konnten wir nur kurz sprechen, weil die Bomben zu laut waren.“

Wenn sie ein Jahr zurückdenkt, kann sie nur mit dem Kopf schütteln. „An dem einen Tag bin ich noch ganz normal zur Arbeit gegangen. Am nächsten Tag lebten wir auf einmal in einem Kriegsgebiet“, sagt sie nachdenklich.

Dass ihr Mann die Ausreisegenehmigung erhielt, war ihr großes Glück. Ohne ihn wäre Tkachuk nicht aus der Ukraine geflohen: „Wir hätten dann versucht, im Westen der Ukraine unterzukommen.“ Ihre Eltern und ihre Schwester haben sich dagegen entschlossen, in ihrer Heimat zu bleiben. „Meine Eltern sind 66 Jahre alt. Sie wollten ihr hart erarbeitetes Leben nicht aufgeben“, erklärt sie. Diese Entscheidung musste sie schweren Herzens akzeptieren.“

Der tägliche Kontakt ist ihr daher wichtig. Aber nicht immer fühle sie sich nach einem Telefonat besser. „Gestern konnten wir nur kurz sprechen, weil die Bomben im Hintergrund zu laut waren“, sagt sie mit Tränen in den Augen.

Der Krieg und die Angst um ihre Familie und Freunde begleiten sie jeden Tag. Und trotz alledem hat sie nie aufgegeben und es so geschafft, sich ihre positive Art zu bewahren. „Ich bin jung. Mein Leben gehört mir. Das lasse ich mir von niemandem wegnehmen“, sagt Tkachuk entschlossen.

Momentan könne sie sich nicht vorstellen, wieder in die Ukraine zurückzukehren, ausschließen tue sie es doch nicht: „Wenn mir der Krieg eines gezeigt hat, dann dass die Zukunft ungewiss ist und wir das Beste aus dem Hier und Jetzt machen müssen.“

Und das tut die 31-Jährige, indem sie ihren Landsleuten hilft und zusammen mit ihrem Mann die Gemeinschaft unterstützt. Im Ukraine-Zentrum gibt sie Yoga-Kurse und hilft etwa beim Sprachcafé.

„Wir sind sehr dankbar, Ukrainerinnen wie Marina hier zu haben. Durch ihre Verbundenheit mit den anderen Geflüchteten kriegen wir einen besseren Draht zu ihnen“, erklärt Andreas Bunge von der Diakonie Lennep. Er bewundert ihre Stärke. „Ich kann mir kaum ausmalen, was sie durchgemacht hat, und dennoch bleibt sie so positiv und lebensfroh“, meint der Sozialarbeiter.

In den vergangenen Tagen half Tkachuk bei der Organisation für einen Gedenkgottesdienst anlässlich des Jahrestages des Kriegs. Das Mitgefühl und die starke Anteilnahme der Remscheider berühre sie immer wieder. Der Gottesdienst findet heute, 18 Uhr, in der evangelischen Stadtkirche statt. „Mein Glaube hat mir durch die schwerste Zeit in meinem Leben geholfen. Er lässt mich darauf hoffen, dass am Ende irgendwie alles gut wird“, sagt Marina Tkachuk.

Zeitleiste

24. Februar: Der russische Überfall auf die Ukraine beginnt.

1. März: Friedensmarsch mit rund 600 Teilnehmern in der Remscheider Innenstadt.

13. März: Zur zweiten Friedensdemo auf dem Rathausplatz finden sich kaum 100 Teilnehmer ein.

17. März: Ein Benefizabend im Teo Otto Theater bringt 13 500 Euro.

18. März: Etwas mehr als drei Wochen nach dem russischen Überfall sind 231 Flüchtlinge aus der Ukraine in Remscheid registriert, die meisten leben bei Bekannten und Verwandten.

25. März: In der Halle Hölterfeld wird eine Erstunterkunft aufgebaut, am 12. April ziehen die ersten 19 Menschen ein.

29. März: Remscheid schickt einen Hilfskonvoi in den polnischen Partnerkreis Mragowo.

15. April: Das Ukraine-Zentrum in Hackenberg eröffnet.

24. April: Benefiz-Fußballspiel in Lüttringhausen bringt 10 000 Euro.

29. April: Die Zahl der in Remscheid registrierten Geflüchteten ist auf etwa 750 gestiegen.

24. August: Im Ukraine-Zentrum wird der ukrainische Unabhängigkeitstag gefeiert.

26. September: Die Zahl der Geflüchteten steigt auf etwa 1015.

25. Dezember: In der Stadtkirche feiern Deutsche und Ukrainer zusammen einen Weihnachtsgottesdienst.