Tony Cragg: Es geht eine Stele auf Reisen

Am Freitag wurde die Stele des renommierten Künstlers Tony Cragg vom Munsterplatz entfernt.

Remscheid. Neun Tage, nachdem sie feierlich eingeweiht worden war. Das Kunstwerk erhält ein neues Fundament, nachdem sich herausgestellt hatte, dass das bisherige nicht tragfähig genug ist. Die Stadt gibt „unsachgemäßen Umgang“ mit der Stele an, nachdem Personen auf ihr Kletterübungen vollzogen hatten.

Dass dies geschehen könnte, sei bei der Gestaltung des Fundaments nicht berücksichtigt worden. Nun muss ein neues her, was nach Angaben von Michael Zirngiebl, Chef der Technischen Betriebe, etwa vier Wochen dauern werde. In der Zwischenzeit lagert die Stele in der Werkstatt des Künstlers. Sein Team habe sich um den Abtransport gekümmert. Die Fachfirma, die das Fundament angefertigt hat, werde die Zusatzkosten tragen. -zak-