Tochter will Teo Otto größere Bühne bieten

Nach RGA-Bericht meldete sich Katrin Höhmann aus Ludwigsburg. Sie möchte nicht nur das Grab pflegen.

Remscheid. Wie wird das Andenken von Teo Otto in Remscheid gewürdigt? Wenn es nach seiner Tochter geht, könnte es mehr sein. Denn entgegen einer ersten Annahme gibt es sehr wohl noch eine lebende Verwandte von Teo Otto – seine leibliche Tochter, Prof. Dr. Katrin Höhmann. Und die würde sich liebend gern um das Grab ihres Vaters auf dem Parkfriedhof Bliedinghausen kümmern. Nur sei sie leider nicht gefragt worden, sagt Höhmann.

+ Theater-Chef Lutz Heinrichs vor dem Grab von Teo Otto auf dem Parkfriedhof Bliedinghausen. © Doro Siewert

Bis zu ihr nach Ludwigsburg hatte sich der RGA-Artikel „Was wird aus Teo Ottos letzter Ruhestätte?“ rumgesprochen, in dem es um die künftige Grabpflege ging – was Teo Ottos Tochter veranlasste, sich beim RGA zu melden. Und nicht nur für die Grabpflege möchte die Professorin für Schulpädagogik aufkommen. Sie möchte dem Andenken ihres Vaters, der einer der bedeutendsten Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts war, gern eine größere Bühne bieten. Wenn die Stadt denn möchte.

Denn laut eigener Aussage seien sie und ihre Mutter Renate Höhmann-Müller nicht gerade immer auf offene Ohren gestoßen: Eine angebotene Ausstellung 2018, die sie bereits in Ludwigsburg gezeigt habe, sei genauso wenig zustande gekommen wie der Wunsch Höhmann-Müllers, eine Straße nach Teo Otto zu benennen. „Aber es ist schön, dass das Theater heute noch so heißt“, sagt Höhmann.

Der Bühnenbildner, Proletarier und Kommunist musste 1933 vor den Nazis ins Exil in die Schweiz fliehen, heiratete dort seine langjährige Lebensgefährtin Berta, die ihm nachgereist war, ein Jahr später wurde dort die gemeinsame Tochter Eva geboren. Teo Otto war bis zu seinem Tod mit Berta Otto verheiratet. Er war aber auch 13 Jahre mit der österreichischen Kammerschauspielerin Gusti Wolf liiert, die nach seinem Tod Teile seines künstlerischen Nachlasses der Öffentlichkeit zugänglich machte.

„Wir haben damals schon familiäre Vielfalt gelebt.“

Die letzten Jahre lebte er mit der Frankfurter Designerin und Galeristin Renate Höhmann zusammen, die er in den 50ern in einer Göppinger Galerie kennen- und lieben gelernt hatte. Mit ihr hat Teo Otto ebenfalls eine Tochter: Katrin Höhmann. „Wir haben bis zuletzt zusammen gelebt. Er war ein Charmeur, ein Menschenfreund, politischer Künstler“, erzählt seine Tochter. „Und wir haben damals schon familiäre Vielfalt gelebt.“ Ihre Mutter habe für Teo Otto gelebt. „Sie hat ihm sogar die Leinwände bezahlt, weil er aus Bescheidenheit nur auf Zeitung malen wollte.“

Im Bewusstsein sei zuletzt stets die Remscheider Nichte gewesen, Margarete Kaschte, die sich zuletzt auch ums Grab gekümmert hatte. Nun ist Kaschte verstorben. Wer vor Ort sei, habe die Definitionsmacht, meint Katrin Höhmann. „Und ganz oft sind solche von Jahr zu Jahr eindeutiger werdenden einseitigen Familiengeschichtsschreibungen gar nicht böse gemeint, sondern bieten sich einfach an.“ Sie würde sich jedenfalls freuen, wenn die Stadt gemeinsam mit ihr etwas für Teo Otto auf die Beine stellen könnten. „Alles, was diese großartige Persönlichkeit ins Gespräch bringt, ist wunderbar.“

Das ist zum einen das Grab. Die Kosten in Höhe von 1200 Euro per anno für die Pflege der Sechser-Ruhestätte, in der neben Teo Otto auch seine Eltern Adolf und Antonie sowie seine Geschwister Elfriede und Ludwig Otto liegen, wollten sich die Kulturverwaltung der Stadt und die TBR teilen. Zudem soll künftig eine Stele samt QR-Code am Grab angebracht werden, die auf Teo Otto und sein Lebenswerk hinweist. Nun die Wende. „Frau Höhmann hatte ich ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Wir würden uns aber natürlich freuen, wenn sie die Grabpflege übernehmen würde“, sagt Lutz Heinrichs, Geschäftsführer des nach Teo Otto benannten Theaters. Im RGA-Bericht hatte Heinrichs erzählt, es gebe sonst niemanden mehr, der sich kümmern könnte. Er habe sich nun zum Gespräch mit Katrin Höhmann verabredet.

+ Teo Ottos Modell zur Oper „Klytemnestra“ könnte als Spielplatz nachgebaut werden. © Rechte: Katrin Höhmann

Dann wird es wohl auch um das weitere Andenken des Theater-Namensgebers gehen. Denn Teo Ottos Tochter wäre nach wie vor bereit, Werke aus dem Nachlass für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen – vielleicht ja in der neuen Galerie am Markt? Katrin Höhmann besitzt etwa 100 Ölbilder, viele Bühnenbilder und Zeichnungen. Auch Vorträge würde sie halten, am liebsten in Schulen. „Ich finde, eine Würdigung sollte eine gewisse Lebendigkeit haben. Wenn eine Schule seinen Namen bekäme – das würde passen. Viele Weggefährten erzählen, er sei ein großartiger Pädagoge gewesen.“ Für Kinder hat sie noch eine ganz besondere Idee: Auf Grundlage eines Modells einer sich drehenden Theaterbühne zur Oper „Klytemnestra“ könnte dieses klingende Bühnenbild zu einem Spielplatz werden.

Teo Otto

Teo Otto wurde 1904 in Remscheid geboren und wurde zu einem der bedeutendsten Bühnenbildner des 20. Jahrhunderts: Er stattete in 45 Jahren 800 Inszenierungen aus, arbeitete für die wichtigsten Bühnen der Welt. Er starb 1968 in Frankfurt, wurde überführt und in Bliedinghausen beigesetzt. 2001 wurde das Theater nach ihm benannt.