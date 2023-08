Tierwohl geht über das Sommerfest hinaus

Auch bei Feierlichkeiten hält sich das Tierheim für Remscheid und Rade im Notfall bereit.

Von Dela Kirchner

Remscheid. Jahr für Jahr fiebern Tierliebhaber in Remscheid und Radevormwald dem Sommerfest im Tierheim für beide Städte, an der Schwelmer Straße 86 in Remscheid-Lennep, entgegen. Hier bildete auch das verregnete erste Augustwochenende 2023 keine Ausnahme. Viele waren gekommen, um sich über ihre Tiere auszutauschen oder auf dem Basar Ausstattung für ihre Fellfreunde zu kaufen. Doch auch wenn alle Zeichen auf Sommerfest stehen, ändern sich einige Dinge nicht: die Morgenroutine im Tierheim und die ungeplanten Notfälle, die auch während der Vorbereitungen am Sonntagvormittag hier eintreffen.

In diesem Fall wurde eine streunende Katze in einer Lebendfalle gefangen, deren Gesundheitszustand völlig unklar war. Es musste ein Tierarztbesuch beim Notdienst organisiert werden. Und schnell wurde vor Ort klar, wie gut alle Rädchen ineinandergreifen, um zu improvisieren – Sommerfest hin oder her.

Die Tiere stehen im Tierheim an der Schwelmer Straße immer an erster Stelle. Generell sind Fund- und wildlebende Katzen ein Dauerthema für den Tierschutzverein und das Team des Tierheims. „Manchmal wundern wir uns sehr“, sagte Heimleiterin Andrea Reitzig. „Wir haben einen schwarzen Fundkater aus Lüttringhausen bekommen. Schwarz und vermutlich nicht mehr ganz jung, seine Augen sind eingetrübt. Und er ist total nett – aber anscheinend vermisst ihn niemand.“ Andere Katzen stehen plötzlich vor der Tierheim-Tür. Ob sie den Weg selbstständig gefunden haben oder ob sie dort ausgesetzt wurden, bleibt ihr Geheimnis.

Es sind bei Weitem nicht nur junge, gesunde Katzen, die im Remscheider Tierheim auf ein eigenes Zuhause warten: „Wir haben immer auch Tiere mit besonderen Bedürfnissen hier sitzen,“ so Reitzig. „Katzen, die nur in der Wohnung leben möchten, sind selten. Einige sind nicht ganz gesund oder müssen als Pärchen vermittelt werden. Außerdem haben wir wie jedes Jahr sehr viele halbwilde Kitten, die möglicherweise nie ganz zahm werden.“ Gerade für diese besonderen Tiere werden Menschen mit viel Geduld gesucht – oder auch Reitställe sowie abseits gelegene Häuser mit Nebengebäuden, in denen scheue Tiere versorgt werden können. Das Tierheim versucht, dabei zu vermitteln – und dem Wohlergehen der Tiere auch bei der Wahl der neuen Besitzer Sorge zu tragen.

Tierheim feierte erstmals wieder ohne Corona-Auflagen

Während der Öffnungszeiten können interessierte Menschen im Tierheim für Remscheid und Radevormwald allerhand tierische Begleiter kennenlernen. Das Sommerfest 2023 am Samstag und Sonntag war eine Art Neustart, und dieser bildete die Möglichkeit, endlich noch einmal ganz unbeschwert und ohne Corona-Auflagen auf dem Tierheimgelände zusammen kommen zu können. „Wenn ich mir etwas wünschen darf, dann auf jeden Fall, dass die Menschen weiterhin so an unsere Tiere denken und uns unterstützen,“ sagte Tierheimleiterin Reitzig. „Das hat glücklicherweise nie nachgelassen. Unter den Unterstützern und auf dem Fest gab es auch viele neue Gesichter, die von weiter her kamen.“

Mit rund 60 Katzen und 25 Hunden, inklusive der Pensionstiere, ist das Remscheider Tierheim nahezu an seiner Belastungsgrenze angekommen. Helfen können Unterstützer aber nicht nur mit der Aufnahme von Tieren, sondern auch mit Sachspenden. Um abzuklären, was gerade gebraucht wird, sei vorherige Abstimmung das Wichtigste: „Bitte einfach kurz anrufen und nachfragen“, appellierte Andrea Reitzig an alle, die etwas Gutes tun wollen.

Tierfunde

Gefundene Haustiere nimmt das Tierheim in der Schwelmer Straße 86 im Auftrag der Stadt Remscheid täglich von 8 bis 12.30 Uhr sowie von 14 bis 16.30 Uhr an. Abstimmungsgespräche für Spenden,

Tel. 02191-64252