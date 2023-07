Remscheider Tierheim verzeichnet Babyboom bei Katzen

Viele Katzenbabys wie dieses niedliche hier werden bald in die Vermittlung kommen. Dann suchen sie ein neues Zuhause.

Das Tierheim an der Schwelmer Straße versorgt Vierbeiner, die kein Zuhause haben. Dabei können aus einer Katze ganz schnell ganz viele werden.

Remscheid. Wer seinen Vierbeiner während einer Urlaubsreise im Tierheim versorgt wissen will, sollte sich frühzeitig melden – am besten schon ein Jahr vor den geplanten Ferien. „Die Plätze sind schnell vergeben“, berichtet Einrichtungsleiterin Andrea Reitzig mit Blick auf ihre bis zu 25 Pensionsgäste, die im Heim Kost und Logis erhalten. Für Katzen werden dafür 10 Euro pro Tag berechnet. Beim Hund richtet sich dies nach seiner Größe. „Zwischen 12 und 18 Euro“, nennt sie den Preis für die Betreuung.

In der Einrichtung sind neun Mitarbeitende tätig

Neun Mitarbeitende in Voll- und Teilzeit kümmern sich im Haus an der Schwelmer Straße nicht nur um die Pensionsgäste – sondern vor allem um Fundtiere aus Remscheid und Radevormwald. Rund 100 Vierbeiner sind aktuell hier untergebracht. Vor allem wildlebende Katzen und ihr Nachwuchs bereiten den Pflegern derzeit Arbeit. Sie würden oft nach Hinweisen aus der Bevölkerung von einer Tierschützerin gefangen – und dann im Heim untersucht. „Manchmal fiel zuvor in der Nachbarschaft auf, dass das Tier plötzlich dick geworden ist“, berichtet Andrea Reitzig.

Der Verdacht, dass dabei eine Schwangerschaft vorliegt, bestätige sich in vielen Fällen. „Derzeit erwarten zwei Muttertiere bei uns Nachwuchs. Elf Kätzchen werden schon von uns versorgt“, fügt die Heimleiterin hinzu, die permanent auf der Suche nach Interessierten ist, die den Vierbeinern ein neues Zuhause geben wollen. Der Sommer sei dafür längst nicht mehr Hochsaison. „Die dauert bei uns das ganze Jahr über an“, erklärt Andrea Reitzig, die seit 2005 an der Schwelmer Straße im Einsatz ist.

Sie weiß: Für die wildlebenden Katzen ist es ein Segen, wenn sie im Heim ihre Jungen bekommen können. „Wenn sie keine Hilfe erhalten, spielt sich häufig ein großes Elend ab. Gerade zum Winter hin haben sie es schwer, zu überleben und ihren Nachwuchs durchzubekommen.“

Tierheim nimmt vermehrt Schildkröten auf

Zuletzt fand auch eine ganz andere Tierart im Heim Unterschlupf: Schildkröten. „Sie wurden vermehrt bei uns abgegeben“, berichtet die Leiterin. Die Tiere seien zumeist aus privaten Gärten ausgebüxt, sind dabei zwar langsam – aber zäh, so dass sie weite Strecken überwinden können. In Fällen wie diesen sei die Untere Naturschutzbehörde einzuschalten. „Die Tiere stehen unter Naturschutz und werden von uns in einer Spezialeinrichtung untergebracht, wenn sich kein Halter findet.“

Ein Bild von der Einrichtung können sich alle machen, die demnächst das zweitägige Sommerfest besuchen. Am Wochenende 5. und 6. August bietet der Tierschutzverein für Remscheid und Radevormwald, der das Heim unterhält, von 11 bis 17 Uhr ein vielfältiges Programm an – mit Basar, selbst gebackenem Kuchen, Imbissstand, Kinderschminken und Tiersegnung.

Weitere Informationen gibt es am Telefon, Tel. 02191-64252. Oder im Internet: tierheim-remscheid.de