Theater will 5–Euro-Karte verlängern

Remscheid. Über den entsprechenden Antrag soll morgen der Ausschuss für Kultur- und Weiterbildung beraten (17 Uhr, Historisches Zentrum, entscheiden soll der Rat am 19. Juni). Das vergünstigte Ticket soll zum einen bestimmten Personengruppen, die sich sonst keine Eintrittskarte erlauben könnten, einen Zugang zu Kulturveranstaltungen ermöglichen. Zudem soll es in Zeiten von Besucherrückgang den Saal füllen. Azubis, Schüler, Bundesfreiwilligendienstleistende, Schwerbehinderte und ALG-II-Bezieher können „Teos Remscheid Ticket“ erhalten. Sie müssen sich einmalig mit ihrem Nachweis an der Kasse melden und erhalten dann einen achtstelligen Code, mit dem sie im Webshop oder an der Kasse buchen können. -mw-