Termine der Müllabfuhr verschieben sich

Die Remscheider Stadtverwaltung weist auf Änderungen bei den Terminen für die Müllabfuhr nach Weihnachten hin.

Remscheid. Weil am zweiten Feiertag, der diesmal auf einen Montag fällt, kein Abfall abtransportiert wird, verschiebt sich die Abfuhr von Restmüll, Bioabfall und Papier jeweils um einen Tag. Das heißt: Die Leerung vom Montag erfolgt somit am Dienstag, die Leerung vom Dienstag steht am Mittwoch auf dem Programm – und so weiter.

Silvester wird der Müll vom kommenden Freitag, 30. Dezember, abgeholt. Ein weiterer Hinweis aus dem Rathaus: Der Wertstoffhof in der Solinger Straße bleibt am Samstag, 24. Dezember (Heiligabend), und am Samstag, 31. Dezember (Silvester), geschlossen. Die Weihnachtsbäume werden ab der zweiten Kalenderwoche 2023 abgeholt, wobei dies wie üblich hintereinander in den einzelnen Remscheider Stadtteilen erfolgt. Der Startschuss für die Sammlung erfolgt dabei in Lennep – am Montag, 9. Januar. -zak-

