Teo Otto Theater zieht nach Umfrage Konsequenz

Kindertheater wie „Tigerwild“ im oberen Foyer kommt super an – diesen Bereich will das Theaterteam daher nun weiter ausbauen. Viele der Befragten sind zudem dafür, dass Kinder bereits in der Schule in Kontakt mit Theater kommen.

So wollen Sven Graf und Lutz Heinrichs mehr Publikum ins Teo Otto Theater locken.

Remscheid. Sie mögen „ihr“ Teo Otto Theater, kommen gerne wieder, wünschen sich aber mehr Musical, Kleinkunst und Komödie und favorisieren eher den Freitag und Samstag als Theatertage – so lauten die Ergebnisse der Online-Besucherumfrage, die das erste Haus am Platz 2022 durchgeführt hat. Die Auswertung liegt nun vor. Denn die Säle füllen sich nach Corona nicht mehr so wie vorher – ein deutschlandweites Problem.

212 Gäste nahmen teil: 100 regelmäßige, 82 gelegentliche und sogar 30 ehemalige Besucher des Teo Otto Theaters (TOT) gaben ihre Meinung ab. Etwa 65 Prozent identifizierten sich als weiblich, und 75 Prozent der 175 Personen, die eine Angabe zu ihrem Alter machten, gehören der Generation 50+ an. Positiv: Während landesweit 34,1 Prozent ihr jeweiliges Theater weiterempfehlen würden, sind es in Remscheid gar 41,8 Prozent. „Das spricht von einem starken Rückhalt in der Stadtbevölkerung“, freuen sich Geschäftsführer Lutz Heinrichs und Kreativdirektor Sven Graf.

Nun haben sie schwarz auf weiß, dass das „Schmuckkästchen“ auch nach Corona noch von den Remscheiderinnen und Remscheidern geschätzt wird – ein beruhigendes Gefühl in Zeiten, in denen Kunst und Kultur auf dem Prüfstand stehen, Disney+ daheim unterhält und Krieg und Inflation die Menschen beuteln. Die Zeiten, in denen es zum guten Ton gehörte, ins Theater zu gehen, sind indes lange vorbei. Das wissen auch Sven Graf und Lutz Heinrichs. Wer heute ins erste Haus am Platz kommt, möchte mit leichter Kost bei einem Glas Wein unterhalten werden.

Auch wenn die Publikumszahlen zuletzt wieder etwas gestiegen sind – es bleibt ein hartes Brot. Umso wichtiger sei die Umfrage daher auch für die künftige Ausrichtung des Hauses gewesen, sagt Sven Graf, der zu bedenken gibt: Das Teo Otto Theater ist ein Gastspielhaus. Die Möglichkeiten sind hier eingeschränkter als in anderen Häusern. Diese Konsequenzen zieht das TOT nun aus der Umfrage:

Mehr Nachgespräche: Viele der Befragten wünschen sich, die Schauspielerinnen und Schauspieler hautnah zu treffen. „Das tun wir bereits, wir bieten oft eine Einführung oder ein Nachgespräch“, sagt Sven Graf. Bei den „TheaterNahTagen“ sitzt das Publikum zudem mitten im Geschehen – was dieses Jahr wieder super ankam. Das will man ausbauen. Denn mit einer ganz bestimmten Mission ist Sven Graf 2019 in Remscheid angetreten: „Ich möchte, dass die Kultur über die Bühne hinaus in die Stadtgesellschaft schwappt.“

Mehr Mitmachaktionen: Sie machen es bereits, aber weiterhin soll es viele Workshops geben – zum Beispiel im Bereich Tanz. Das Vocalensemble Vocaldente wird einen Gesangsworkshop geben. „All das ist für uns ein wichtiger Schritt, um Publikum begreifen zu lassen. Plötzlich wird Kultur nahbar.“

Mehr für Kinder: „Mit den jungen Veranstaltungen haben wir bereits großen Erfolg“, freut sich Graf. Sei es „Tigerwild“ auf Sitzsäcken im oberen Foyer oder „Zwei Tauben für Aschenputtel“ vom WTT. „Diese Angebote bauen wir noch aus.“ Aber auch Veranstaltungen wie die Brodas Bros mit ihrer Hip-Hop-Breakdance-Show zählen dazu.

Mehr Werbung: Pia-Anabel Watermeier bespielt nun Facebook und Instagram. Während man mit 250 Followern anfing, sind es nun 600 – allerdings kommt das Team an personelle Grenzen.

Attraktivere Abos: „Wir wollen die Abos wieder attraktiver machen“, sagt Sven Graf. Neu ist zum Beispiel, dass der Kunde, der ein Abo abschließt, die „Teos Theater Card“ gratis dazubekommt.

Freitag/Samstag statt Mittwoch/Donnerstag: Das Publikum bevorzugt Freitag und Samstag eher als Theatertage als Mittwoch und Donnerstag. Das bezieht Sven Graf bereits in seine weitere Planung für die Spielzeit 2024/2025 ein, um den Publikumswünschen zu entsprechen. „Allerdings wird es kniffelig, ob die Ensembles dann auch Termine freihaben.“

Programm: Man wolle noch mehr auf inhaltliche Wünsche eingehen. Gute Unterhaltung, ja, aber ohne Schenkelklopfer. „Wir werden nicht unter Niveau lachen.“ Der Anspruch müsse immer lauten, relevante Themen mit Unterhaltung zu verbinden und diese einzuordnen. Viele wünschen sich mehr Kabarett und Comedy – das sei allerdings in anderen Häusern eher angesiedelt, man wolle auch keine Konkurrenz schaffen. Dennoch arbeite man derzeit an Synergien wie einer Kooperation mit der Klosterkirche. Demnächst wird es einen irischen Schlagerabend geben – nun überlegt das Theater, auch Guinness auszuschenken.

Methodik

Die digitale Publikumsbefragung wurde von vier Landestheatern mit Unterstützung des NRW-Kulturministeriums und in Kooperation mit dem Software Innovation Campus Paderborn entwickelt. Im ersten Schritt gab es eine Pilotphase mit fünf Häusern – das TOT war eines davon. Im zweiten Schritt wurde die Umfrage anhand der gemachten Erfahrungen nachbearbeitet und ging mit über 30 Theatern in die Hauptphase.