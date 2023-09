Gala zur Spielzeiteröffnung macht Appetit auf mehr

Spielzeiteröffnung im Teo Otto Theater: Vocaldente gaben einen Vorgeschmack auf ihren Auftritt am 4. Februar 2024.

Das Teo Otto Theater stellt sein Programm vor: Von der Komödie „Der koschere Himmel“ bis zur 20er-Jahre-Musikshow.

Von Sabine Naber

Remscheid. Der kurzweilige Galaabend zur Spielzeiteröffnung im gut besuchten Teo Otto Theater hatte sein Ziel am Samstag erreicht: Bei so viel Häppchen von Musik und Gesang, Akrobatik und Tanz, Varieté, und Schauspiel bekam man Appetit auf mehr. Das neue Programm bezeichnete Moderator Horst Kläuser begeistert als „wuchtig“.

Einen Vorgeschmack darauf, wie sich A-Capella-Gesang vom Feinsten anhört, boten die fünf Sänger von Vocaldente (4. Februar 2024), die aus Hannover angereist waren. In eine zauberhaft, ein bisschen mystische Welt, in der die Clowns nicht die Narren spielen, sondern die Zerbrechlichkeit der verlorenen Helden verkörpern, wurde das Publikum durch die Erzählung von „Bianco du Bianco“ (12. November in Englisch mit deutschem Übertitel) geführt.

„O mein Papa“ aus der Puccini-Oper „Turandot“ (30. November) erklang wie Melodien aus den 20er-Jahren, die in der Musikshow „Als gäb`s kein Morgen mehr“ (4. Mai 2024) zu hören sein werden. Die Künstler versprechen ein Feuerwerk von Musik, Tanz und Kabarett. „Das alles hier im Dom der Remscheider Kultur“, meinte Kläuser.

Der künstlerische Leiter des Theaters Sven Graf wies auf die Komödie „Der koschere Himmel (7. November) hin. Ein interkulturelles Stück, das sich mit Humor und in Starbesetzung – Helen Schneider und Markus Majowski – dem Zusammenleben der Religionen widmet. In die Zukunft geht es mit dem Schauspiel „(R)Evolution“ (16. November), einer Anleitung zum Überleben im 21. Jahrhundert. Am Herzen liegt Graf die „Bühne der Stille“, eine transmediale und interaktive Ausstellung, die Montag bis Freitag ab 10 Uhr bei freiem Eintritt öffnet.

Wieder auf die Bühne kommt Horst Kläusers „Kall nit – Talk“ am 6. Oktober, erstmals nur mit weiblichen Gästen. Am Ende der Gala spürte man den Spirit von Woodstock, als mit acht glitzernden Keulen jongliert wurde, während Max den Song „Ophelia“ sang und dazu Gitarre spielte. Am 13. April, so versprach der Sänger des Wintergarten Varietés Berlin, kommt die „Woodstock Variety Show“.