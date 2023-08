Teilnehmerrekord beim Firmenlauf im Stadtpark

Hat sich in Remscheid etabliert: Der Firmenlauf wird am Donnerstag zum dritten Mal ausgerichtet. Nach dem Warm-up um 18.40 Uhr geht’s auf die 4,3 Kilometer lange Strecke.

Drei Großveranstaltungen finden ab Donnerstag am und im Stadtpark statt.

Remscheid. Bei 2100 Anmeldungen ist der EWR-Firmenlauf im Stadtpark angelangt. Auch bei der dritten Auflage am 24. August steigt die Läuferzahl. 110 Unternehmen sind dabei, 24 werden auf dem Veranstaltungsplatz ein eigenes Zelt haben. Auch das ist Rekord. „Und es bleibt Zeit, kurzfristig einzusteigen“, hofft Nicole Hafner (NeoMove, Bochum) auf weitere Teilnehmer. Bis Mittwochmittag, 12 Uhr, sind online Anmeldungen möglich. Am Veranstaltungstag können Läufer auf dem Schützenplatz am Zelt der Organisatoren zwischen 16 und 18 Uhr einchecken, Startnummer und Trackingchip abholen. Der Normalpreis beträgt 27 Euro, Nachmelder zahlen 35 Euro.

4,3 Kilometer ist die Strecke durch den Stadtpark lang, die die Besten - wie letztes Jahr Tim Wagner - in 13:16 Minuten abspulen. Schnelligkeit spielt jedoch nur eine Nebenrolle. „Es geht um Bewegung, Teamgeist, Geselligkeit, alte Bekannte wiederzutreffen“, betont Nicole Hafner. Vor dem Start um 19 Uhr laden Mitarbeiter von Goll & Stracke ab 18.40 Uhr als Vorturner auf der Bühne alle Läufer und Nordic Walker zum Warm-Up ein.

Spätestens um 20.15 Uhr, wenn die Letzten die Ziellinie überquert haben, folgen die Ehrungen. Das schnellste und größte Team, die besten Einzelläufer, aber auch die kreativsten Outfits und Firmensprüche werden prämiert. Ab 21 Uhr steigt die After-Run-Party auf dem Schützenplatz, zu der die Coverband Kontrollverlust um den Wuppertaler Sänger und Gitarristen Marvin Ochmann aufspielen wird.

Neu ist, dass es beim Catering Mehrweg- statt Einwegbecher geben wird. Der Pfand beträgt zwei Euro. Wer mag, kann am Ende seinen Mehrweg- gegen einen Sammelbecher mit Firmenlauf-Motiv eintauschen. 500 davon haben die Veranstalter herstellen lassen. Werden alle eingetauscht, kämen 1000 Euro zusammen. Die gehen an das Netzwerk Ambulante Hospizarbeit Remscheid, Rade, Wermelskirchen.

Für NeoMove ist es der zweite Wohltätigkeitspartner. Wie in den Vorjahren wird die Ärztliche Kinderschutzambulanz von jedem Läufer profitieren. Jeweils ein Euro des Startgeldes fließen an die Fachstelle am Sana-Klinikum.

Auf der Strecke wird Wasser gereicht, im Ziel erwartet die Ankommenden eine Regendusche. Es soll am Donnerstag trocken bleiben, die Temperaturen werden am frühen Abend bei 25 Grad liegen. Samstag könnte, wenn die Vorhersage Recht behält, Regen fallen. Dann geht NeoMove in die zweite Runde, die Bühne wird nicht den Läufern, sondern ab 19 Uhr den Tributebands Queen Kings und Bounce gehören. Die Queen Kings (19 bis 21 Uhr) widmen sich dem Schaffen von Queen, Bounce lassen Bon Jovi hochleben. Bis 23 Uhr erwarten die Besucher Rockklassiker nonstop zum Mitsingen. Der Vorverkauf für das Doppelkonzert läuft sehr gut. Über 2000 Tickets sind schon weg.

Logistik steht am Sonntag dem Weltkindertag zur Verfügung

Nicole Hafner ist zufrieden, verweist darauf, dass der Platz insgesamt 4999 Besucher erlaubt. Die Agenturchefin führt dies nicht zuletzt auf die musikalischen Zugpferde, aber auch den attraktiven Preis von 15 Euro pro Karte zurück, der dank Sponsor EWR möglich ist. Kunden des hiesigen Strom- und Gasversorgers zahlen mit der EWR*PlusCard-App sogar nur zehn Euro.

Auf dem Schützenplatz werden am Samstag keine EC-Karten akzeptiert, gezahlt wird nur bar. Die Parkkapazität auf dem Gelände ist begrenzt, der Veranstalter rät, Fahrgemeinschaften zu bilden, Busse zu nutzen oder mit dem Rad zu kommen. Für Räder gibt es Abstellflächen.

Aller Aktivitäten sind drei. Ein Teil der Logistik, die für Lauf und Konzert zur Verfügung gestellt wird, wie Strom und Bauzäune, können am Tag darauf beim Weltkindertag (27. August, 12 bis 17 Uhr) im Stadtpark genutzt werden.

Weltkindertag

Unter dem Motto „Jedes Kind braucht eine Zukunft“ lädt das Jugendamt am Sonntag, 27. August (12 bis 17 Uhr), in den Stadtpark ein. An über 30 Ständen gibt es ein vielfältiges Programm zum Spielen, Basteln und Bewegen. Wasserspiele, Hüpfburgen, Schminken, Kreatives und Sportliches versprechen Abwechslung für die Familie.