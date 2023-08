Technisches Hilfswerk rückt ins Hochwassergebiet aus

Erste Station für fünfköpfiges Team aus Remscheid ist Rosenheim, von dort geht es weiter nach Slowenien.

Remscheid. Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Remscheid ein fünfköpfiges Einsatzteam gebildet, das sich darauf vorbereitet, in das slowenische Hochwassergebiet auszurücken, berichtet der THW-Ortsbeauftragte Christoph Rühl. Um schneller vor Ort zu sein, machten sich die Mitarbeiter am Nachmittag auf den Weg in einen sogenannten Bereitstellungsraum, der sich im bayrischen Rosenheim befindet. Hier werden Kräfte aus der Bundesrepublik stationiert, die von dort nach Slowenien ausschwärmen.

Mit im Gepäck haben die Remscheider ihren Schreitbagger. „Er wird mit einem Tieflader dorthin transportiert. In unseren Reihen haben wir Fahrer mit einer Ausbildung, die dafür nötig ist“, erläutert Elias El Ghorchi, der für die Öffentlichkeitsarbeit beim THW zuständig ist. Der Schreitbagger ist eine Einsatzrettungsspinne, die es deutschlandweit bei den Einheiten des Technischen Hilfswerk nur zweimal gebe. Sie kann auch in extrem unwegsamen Gelände eingesetzt werden und wird von der THW-Fachgruppe „Schwere Bergung“ bedient.

Das Hochwasser hat in Slowenien seinen Scheitelpunkt zwar erreicht, die Flusspegel sinken seit Sonntag. Er werden aber weiterhin Erdrutsche befürchtet, die ganze Dörfer unter sich begraben könnten. Das Land verzeichnet die größte Naturkatastrophe seiner Geschichte.

Es werde ein Einsatz für die fünf Männer sein, „der nicht in ein, zwei Tagen abgeschlossen ist“, erklärt Elias El Ghorchi. Insgesamt ist die Kolonne aus Remscheid mit drei Fahrzeugen aufgebrochen. 18 Meter ist das Gespann, mit dem der Schreitbagger gezogen wird. Darauf befinden sich auch Aufbauten, die an der Einsatzspinne befestigt werden. Zusätzlich sind die THW’ler mit einem Mehrzweckgerätewagen und einem Kleinfahrzeug unterwegs, um vor Ort für vielfältige Einsatzszenarien gewappnet zu sein. Ihre Ankunft in Rosenheim wurde für den späten Dienstagabend erwartet.

Der THW-Ortsverband Remscheid, der seinen Sitz in Ueberfeld hat, zählt rund 80 Mitstreiter. Das Team half unter anderem nach der Hochwasserkatastrophe im Jahr 2021, zum Beispiel in Bad Münstereifel und in Altena. Ein Auslandseinsatz wie dieser sei jedoch außergewöhnlich, so der Sprecher.