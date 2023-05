TBR suchen: Wo sind die fiesen Raupen?

Sind die Gespinste groß, muss eine Fachfirma die Raupen absaugen. Wie hier einst am Sportplatz am Stadtpark.

Was zu tun ist, wenn man ihn findet.

Remscheid. Während andere Städte weiter südlich bereits mit riesigen Staubsaugern gegen ihn vorgehen, ist es ihm in Remscheid offenbar noch zu kalt: Der Eichenprozessionsspinner, kurz EPS, ist bislang noch nicht gesichtet worden. Jedenfalls nicht in großen Gespinsten – das heißt aber nicht, dass der Falter nicht schon da ist. „An den Eichenstämmen kann man ihn sehen, in der Krone oben natürlich nicht“, sagt Reinhard Bauer, Bereichsleiter für Grünflächen bei den Technischen Betrieben Remscheid (TBR). Er und seine Kollegen gehen derzeit auf die Suche nach den Raupen mit den fiesen Brennhaaren, laufen die neuralgischen Punkte wie Stadtpark oder Sportplatz an der Halle West ab – und bitten die Remscheiderinnen und Remscheider um Mithilfe.

Denn sobald es anhaltend etwas wärmer ist, fühlt sich der EPS pudelwohl. Für das Pfingstwochenende sind Temperaturen jenseits der 20 Grad angesagt – vielleicht zeigt sich dann auch der Eichen-Besetzer. Der ist eigentlich ein unscheinbarer, grau-brauner und nachtaktiver Falter. Heimisch ist er vor allem in Süd- und Mitteleuropa bis nach Vorderasien. Im Herbst legen die Falter-Weibchen die Eier, aus denen dann im April und Mai die Raupen mit ihren gefährlichen Haaren schlüpfen, heißt es vom Nabu. Sobald sich die Raupen ab Ende Mai oder später verpuppen, geht nur noch von den Nestern eine Gefahr aus. Im August schlüpfen die Falter.

Feuerwehr bittet um Meldung des Fundorts

Das Problem: Die Raupe des unscheinbaren Schmetterlings entwickelt nach der dritten Häutung fiese Brennhaare. Diese können zu Hautreizungen und Atemwegsproblemen bis hin zu Fieber führen. Auch Hundepfoten können bei Kontakt mit den Haaren verbrennen. Deshalb: auf keinen Fall anfassen und den betroffenen Bereich meiden. Wer doch mit den Härchen in Kontakt gekommen ist, sollte die Körperstellen gründlich abspülen und einen Arzt aufsuchen, falls Beschwerden auftreten. Zudem sollte kontaminierte Kleidung schnell gewechselt und bei mindestens 60 Grad gewaschen werden.

Wer die Gespinste an Eichen entdeckt, soll seinen Fund bitte der Feuerwehr melden: Tel. 16 24 00. Im Wald darf sich der EPS allerdings frei bewegen. Kritisch sind öffentliche Orte wie Parkanlagen, Sportplätze, in der Nähe von Kitas. Nach Sichtung oder Meldung von Bürgerinnen und Bürgern schicken die TBR eine Fachfirma zur betroffenen Eiche. Diese saugt die Tiere in Vollschutzmontur mit einem speziellen Sauger ab. Manchmal gar per Hubsteiger.

Das kostet. Die TBR müssen viel Geld für die EPS-Bekämpfung in die Hand nehmen. „Wenn ein Seilkletterer zum Einsatz kommt, ist das schon allein recht teuer: bis zu 1000 Euro für nur einen Baum“, skizziert Bauer. Seit zwei Jahren gehen die TBR auf natürliche Art gegen die Raupen vor: Meisen sollen Jagd auf den EPS machen. Dazu wurden im Stadtpark extra Meisenkästen aufgehängt. Vielleicht haben die Vögel ja schon ganze Arbeit geleistet.