Stolperfallen am Heim werden beseitigt

Nicole Frowein hatte auf Gefahren hingewiesen.

Stolperfallen für Senioren gibt es in der Scharnhorststraße so einige. Heimmitarbeiterin Nicole Frowein wies auf die Gefahrenstellen hin. Nun rücken die TBR an.