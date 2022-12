TBR holen Christbäume im Januar ab

Remscheid. Leerung vom Montag am Dienstag, Leerung vom Dienstag am Mittwoch und so weiter. Die Weihnachtsbäume werden ab der zweiten Kalenderwoche 2023 abgeholt: Los geht es in Lennep am Montag, 9. Januar. Am Dienstag, 10. Januar, wird in Lüttringhausen eingesammelt. Zuletzt werden die Christbäume in Alt-Remscheid und Süd von Mittwoch bis Freitag 11. bis 13. Januar, abgeholt.