Feiertag: Müll wird später abgeholt

Remscheid. Die Abfuhrtermine für Restmüll, Bioabfall und Papier in Remscheid verschieben sich aufgrund des heutigen Feiertages Fronleichnam jeweils auf den nächsten Wochentag: Die Leerung vom heutigen Donnerstag dann auf den morgigen Freitag, die Leerung vom Freitag erfolgt dann erst am Samstag. Das teilt die städtische Pressestelle mit. Alle geänderten Müllabholtermine finden die Remscheiderinnen und Remscheider aktualisiert in ihrem persönlichen Abfuhrkalender der Technischen Betriebe (TBR) passend zu der jeweiligen Wohnadresse auf der folgenden Internetseite: t1p.de/tbr-abfallkalender mw