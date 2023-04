TBR: Belegschaft erhält neuen Chef

Axel Raue tritt die Nachfolge von Michael Zirngiebl an.

Von Frank Michalczak

Die knapp 400-köpfige Belegschaft der Technischen Betriebe Remscheid (TBR) erhält einen neuen Chef: Axel Raue übernimmt ab dem 1. Juli die Regie in dem städtischen Unternehmen, das für eine Vielzahl öffentlicher Dienste zuständig ist – von der Abfallentsorgung bis zur Pflege der Grünanlagen, von der Straßenreinigung bis zum Winterdienst. Der 50-Jährige wirkt in den ersten sechs Monaten als Teil einer Doppelspitze mit dem bisherigen Leiter Michael Zirngiebl, der sich Ende dieses Jahres in den Ruhestand verabschiedet.

+ Neuer TBR-Chef: Axel Raue. © f FOTOWERK MENDEN ROTHENPIELER

Damit endet eine Ära, wie OB Burkhard Mast-Weisz (SPD) feststellt. „Er wird große Fußstapfen hinterlassen“, sagt der Oberbürgermeister mit Blick auf die großen Kompetenzen, die Zirngiebl parteiübergreifend zugeschrieben werden. Um seinem Nachfolger Axel Raue eine halbjährige Einarbeitungsphase zu ermöglichen, sollen die Ortspolitiker bei der nächsten Sitzung des TBR-Ausschusses eigens die Satzung des Unternehmens ändern. „Denn bislang darf es nur von einem Betriebsleiter geführt werden, vorübergehend werden es zwei sein“, erklärt Mast-Weisz, der sich von der Personalentscheidung überzeugt zeigt. Eng getaktet habe der Ältestenrat mit den Spitzen der Ratsfraktionen und -gruppen an einem Samstag Bewerbungsgespräche mit diversen Kandidaten geführt. „Die Entscheidung für Axel Raue fiel einstimmig“, fasst er das Ergebnis der Abstimmung zusammen.

„Mir wurde schnell signalisiert, dass man mich gerne haben will.“

Mit dem 50-Jährigen tritt ein Mann an, der vielfältige Berufserfahrung mitbringt – auch in der Praxis. Erst nach einer Ausbildung zum Gärtner und mehrjähriger Tätigkeit begann er ein Studium zum Landschaftsarchitekten und der Umweltplanung. Nach dem Abschluss wirkte der Diplom-Ingenieur als Bauleiter bei diversen Projekten – unter anderem am Platz der Republik in Berlin, wie er auflistet. Der weitere Berufsweg führte ihn 2008 nach Osnabrück, wo er im dortigen Servicebetrieb diverse Dienstleistungen zusammenführte, deren Spektrum den TBR-Aufgaben ähnelt. Nach elf Jahren wechselte er dann zum Märkischen Stadtbetrieb, den sich Iserlohn und seine Nachbarkommune Hemer teilen. Auf eigenen Wunsch schied Axel Raue aus persönlichen Gründen zuletzt aus dem Vorstandsamt aus, wie es in einer Mitteilung des Märkischen Stadtbetriebs heißt.

Nun wendet sich der gebürtige Berliner Remscheid zu, wo er eine „langfristige berufliche Heimat“ finden will, wie er im RGA-Gespräch berichtet. Für die TBR habe er anderen potenziellen Arbeitgebern abgesagt. Das Auswahlverfahren habe er als sehr konzentriert und professionell wahrgenommen. „Mir wurde schnell signalisiert, dass man mich gerne haben will“, sagt der Vater dreier Kinder, der mit seiner Familie im Sauerland lebt, aber sich gut vorstellen könnte, mit ihr nach Remscheid zu ziehen. „Am liebsten in ein Forsthaus, das malerisch im Wald gelegen ist“, erklärt er.

So ist es kein Wunder, dass er sich vor allem „grünen Themen“ widmen will, wie Axel Raue darlegt. „Denn das sind die Zukunftsthemen. Dazu zählt die Waldbewirtschaftung ebenso wie der Umgang mit dem Niederschlagswasser.“ Diese und viele andere Aspekte werden unter dem Dach der Technischen Betriebe gebündelt. Und er weiß auch, welche besondere Aufgabe auf ihn zukommt: der mögliche Bau eines Outlet-Centers in Lennep, dessen Altstadt ein gemütliches Flair habe, wie er bereits festgestellt hat. Auch bei der Umsetzung des Großprojekts am Rande des historischen Kerns müssten aus seiner Sicht ökologische Aspekte eine Hauptrolle spielen. Kanalbau, Stadtplanung und -entwicklung sollten beim Center möglichst grün sein. Auch daran mitzuwirken, habe für ihn einen „gewissen Reiz“. Auf fünf Jahre ist zunächst sein Engagement in Remscheid befristet, dann kann der Rat den Arbeitsvertrag mit Axel Raue unbefristet verlängern.

TBR

Die Technischen Betriebe haben ihren Sitz in der Nordstraße 49. Das städtische Unternehmen entstand in seiner heutigen Struktur nach einer Verwaltungsreform, als unterschiedliche kommunale Aufgaben unter einem Dach vereint wurden. So kam unter anderem auch die Waldbewirtschaftung hinzu, wobei Remscheid in drei Forstreviere eingeteilt ist. 31 Prozent des Stadtgebiets sind Wald.

Standpunkt von Frank Michalczak: Vor Herausforderungen

+ frank.michalczak@rga.de © Roland Keusch

Axel Raue übernimmt eine Funktion, mit der unterschiedlichste Erwartungen verknüpft sind. Zu Recht erwarten die Remscheider, dass Abfallentsorgung, Winterdienst und Straßenreinigung funktionieren. Und wenn mal etwas nicht klappt, ist kommunikatives Geschick gefragt, Kritik zu begegnen. Und auch die Ortspolitiker sprechen bei den TBR mit und pochen darauf, dass ihre Vorgaben umgesetzt werden – am besten zeitnah und günstig. Die Technischen Betriebe sind eben Dienstleister und im Stadtbild so präsent wie sonst keine Abteilung im öffentlichen Dienst.

In Remscheid kommt womöglich zusätzlich eine Herkulesaufgabe auf Raue zu – das Outlet-Center, über dessen Bau der Stadtrat im Sommer entscheidet. Stimmt er zu, wird das Großprojekt mit all seinen Facetten und planerischen Schritten seine ersten Arbeitsjahre in Remscheid prägen. Aber wer Bauleiter am Platz der Republik in Berlin war, sollte auch diese Herausforderung meistern können.