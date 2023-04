Nach Tarifabschluss: Personalkosten steigen für die Stadt erheblich

Remscheid. Der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst schlägt bei den Personalkosten im Remscheider Rathaus erheblich zu Buche: Sie wachsen nach aktuellen Berechnungen der Verwaltung in diesem Jahr um 4,3 Millionen Euro an. 2024 beträgt die Steigerung rund 10,2 Millionen Euro, in den Folgejahren etwa zwölf Millionen Euro.