Tagespflege benötigt eine höhere Auslastung

Der Pflegedienst von Nicole Vörtmann blickt aufgrund der Kostenexplosionen schwierigen Zeiten entgegen.

Von Andreas Weber

Remscheid. Pflege ist eines der Zukunftsthemen. Immer mehr Patienten werden sie in einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft in Anspruch nehmen, immer mehr Einrichtungen werden benötigt, um diese zu betreuen. Wie schwierig das Geschäft geworden ist, weiß Nicole Vörtmann. Die 41-Jährige betreibt den Pflegedienst Nicole in der Hammesberger Straße 15.

Um sie herum 20 Mitarbeiter, 19 Damen, ein Mann. Die ambulante Pflege läuft. 100 Kunden betreut das Unternehmen. Am 1. August 2007 eröffnete die gelernte Krankenschwester, damals mit einer weiteren Geschäftsführerin in der Edelhoffstraße einen mobilen Dienst. Etwas über sieben Jahre später gesellte sich am neuen Standort in Sichtweite des Richard-Lindenberg-Platzes die Tagespflege Hand in Hand hinzu. Auf 300 Quadratmetern ebenerdig nimmt Vörtmann Pflegebedürftige auf.

Schrittweise wurde das Angebot von montags bis freitags 8 bis 16 Uhr ausgedehnt. 15 ältere Herrschaften können gleichzeitig betreut werden. Auch dieses zweite Standbein wurde angenommen. „Vor der Pandemie hatten wir eine hundertprozentige Auslastung“, sagt die Chefin.

Zur Tagespflege werden die Senioren, die Jüngste ist Mitte 60, privat gebracht oder mit einem Transportdienst abgeholt. In den großen Räumen wird gefrühstückt, Zeitung gelesen, unterhalten, gespielt. Bingo ist sehr beliebt, es wird gekegelt, auf Dartscheiben mit Bällen geworfen, Gedächtnistraining betrieben. In der offenen Küche wird mittags frisch gekocht, Wünsche der Senioren werden berücksichtigt. Mancher begibt sich danach in den Liegesessel, der separate Ruheraum wird selten genutzt.

In der Corona-Zeit musste die Tagespflege drei Monate komplett dichtmachen. Danach kam sie nicht mehr aus der Talsohle. Die Plätze waren während der Pandemie aufgrund der Abstandsregelungen reduziert, manche Ältere blieben aus Angst vor Infektion fern. Die Rückkehr zur Normalität brachte für Nicole Vörtmanns Tagespflege keine entscheidende Besserung. „Unsere Auslastung liegt bei 50 Prozent. Das ist definitiv zu wenig, um überleben zu können. Wir müssen auf mindestens 80 Prozent hochfahren.“

Wenn nicht, droht das Aus. Denn an der Personalschraube kann Nicole Vörtmann nicht drehen. Sie muss in ihren Räumen drei Vollzeitkräfte vorhalten. Ersparnisse werden aufgezehrt, der wirtschaftliche Druck wächst. Nicole Vörtmann steht nicht alleine da. Im Frühjahr warnten die Wohlfahrtsverbände in NRW vor einer Insolvenzwelle bei den Tagespflegen, nachdem der Rettungsschirm ausgelaufen sei und Investitionen selber getragen werden müssen. Einnahmen brechen weg, aber die Kosten laufen davon.

Andererseits können es sich Familien nicht mehr leisten, ihre Angehörigen in die Tagespflege zu geben. „Für einen Tag in der Woche reicht es, aber der Rest ist mit Zuzahlungen verbunden, die viele nicht mehr aufbringen können“, beobachtet Nicole Vörtmann. Die Steigerungen sind exorbitant.

Vörtmann hat bei Pflegegrad 2 nachgerechnet. In der ambulanten Pflege stehen Versicherten 724 Euro gesetzlich zu. „Bei einer Grundpflege einmal täglich morgens war vor der Preiserhöhung im September 2022 aufgrund der steigenden Personalkosten ein Eigenanteil von zehn Euro monatlich zu zahlen. Seit September hat sich bei gleicher Leistung dieser Eigenanteil auf 155 Euro erhöht“, erläutert Vörtmann.

Noch drastischer fallen die Zahlen in der Tagespflege aus. Bei Pflegegrad 2 erhält der Versicherte 689 Euro. „Bei einem Besuch der Tagespflege zweimal wöchentlich mit Transport war vor der Erhöhung im September ein Eigenanteil von 64,39 Euro fällig. Bei heute gab es zwei Anpassungen. Aktuell beträgt bei gleicher Leistung der Eigenanteil 285,70 Euro. In der Tagespflege stiegen die Kosten bei zweimal wöchentlicher Unterkunft und Verpflegung nach September ebenso: von 61,21 Euro auf 68,32 Euro.

Die Mutter zweier Töchter, in Ibach groß geworden, lebt in Lüttringhausen, ist dem Hasten aber verbunden. Beruflich möchte Nicole Vörtmann nicht weg. Eine ihrer besten Freundinnen ist Christine Krupp, am Hasten zu Hause. Die SPD-Ratsfrau weiß, dass die Einflussnahme auf lokaler Ebene äußerst begrenzt ist, betont aber die Wichtigkeit des Themas Pflege: „Die Baustelle haben wir seit 20 Jahren. Mittlerweile stehen die Uhren in der Pflege nicht mehr auf fünf vor zwölf, sondern auf nach zwölf.“ Krupp hofft, dass die Politik mehr Brücken baut für die Anliegen der Bedürftigen und der Pflegedienste.

Nicole Vörtmann will auch selber aktiv werden. „Wir müssen in die Öffentlichkeit gehen, auf uns aufmerksam machen.“ Das wird beim Stadtteilfest am 12./13. August geschehen. Weil der Trubel am zentralen Platz in Hasten nebenan stattfindet, öffnet der Pflegedienst seine Türen. Flyer liegen aus, bei dem Schnuppertag werden Gutscheine verteilt und Gästen Kaffee und Waffeln angeboten.

Pflegedienst hat zwei Standbeine

Nicole Vörtmann hat als Dienstleister zwei Standbeine: die ambulante Kranken- und Seniorenpflege, die auch hauswirtschaftliche Hilfen, 24 Stunden Rufbereitschaft beinhalten kann sowie die Tagespflege für täglich maximal 15 Personen in der Hammesberger Straße 15, Hasten. Der Pflegedienst ist unter Tel. 02191-93343-42 erreichbar.

www.pflegedienst-nicole.com