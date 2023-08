Tag eins bei Aldi: Die Geschmacksprobe

Einen besonderen Start ins Berufsleben gab es für 97 Auszubildende im Dorint-Hotel.

Von Peter Klohs

Remscheid. 97 Auszubildende drängen sich am Dienstagmorgen rund um das Hotel Essential by Dorint am Jägerwald. Es ist der erste Tag ihrer Ausbildung bei Aldi Nord, Regionalgesellschaft Radevormwald. Sie sollen das Unternehmen – und umgekehrt das Unternehmen die neuen Azubis kennenlernen. Aldi stellt sich den Neulingen vor, die so bereits einen ersten Blick auf ihre Tätigkeiten, die Produkte und die Ausbilder werfen können.

„Der Kennenlerntag ist bei Aldi Tradition“, weiß der geschäftsführende Direktor von Aldi Radevormwald, Tim Heynck, zu berichten. „In früheren Jahren haben wir das intern und im kleineren Rahmen gemacht. Aber das Unternehmen ist gewachsen – und die Anzahl der Azubis ebenso. Professionell und im großen Rahmen führen wir die neuen Auszubildenden seit vier Jahren in ihren Job ein.“ Die meisten der Azubis werden späterhin direkt in einer Filiale tätig sein, wenige in der Verwaltung.

Tasten und Riechen: Sind Obst und Gemüse noch gut?

Nachdem sich die Azubis gestärkt haben, werden sie an vier vorbereiteten Stationen in erste Feinheiten des Berufs eingeweiht. Yannic Weigel, dualer Student bei Aldi, macht die jungen Einzelhandelsmitarbeiter mit den unterschiedlichen Verfahren bekannt, mit denen man in der Lage ist, schnell und korrekt gutes und schlechtes Obst und Gemüse zu erkennen. „Und schlechtes Gemüse ist das, was nicht mehr verkauft werden kann“, sagt Weigel. „Was ich selbst nicht kaufen möchte, wird von uns auch nicht verkauft.“

Er lässt die Azubis Sichtproben durchführen, Radieschen und Zitronen begutachten, begleitet hier eine Tast- dort eine Riechprobe und erklärt, was mit den aus dem Verkehr gezogenen Lebensmittel geschieht. „Die meisten Filialen stellen diese dann den Tafeln oder Foodsharing zur Verfügung.“ Mit dem Hinweis, das Obst und das Gemüse fünf Mal am Tag auf Verkaufsfähigkeit zu kontrollieren, entlässt Weigel die erste Azubi-Gruppe und hat nun einige Minuten Zeit, bis die nächsten Azubis zu ihm stoßen.

In einem anderen Raum sind jeweils zwei anscheinend gleiche Produkte aufgebaut worden: Eines ist ein Aldi-Produkt, das andere das Original. Die Azubis sollen durch eine Geschmacksprobe feststellen, welches Produkt „das Bessere“ ist und einen möglichen Preisvergleich zwischen Original und Eigenmarke versuchen. Stapelchips, Keksrollen, Salzstangen und Cola werden probiert und zugeordnet. Rund 100 Eigenmarken hat Aldi im Programm.

Original oder Eigenmarke? Gar nicht so einfach am ersten Tag

Die Azubis scheinen noch etwas scheu und schüchtern zu sein: Die Teller mit den Vergleichsartikeln sind nicht geleert worden. „Die essen wenig“, sagt Maximilian Morlock, verantwortlich für die Pressearbeit des Unternehmens. „Die sind noch nervös, was für den ersten Tag völlig normal ist.“

Aldi Radevormwald ist der viertgrößte Bezirk im Unternehmen und reicht von Niederberg über das Sauer- und das Bergische Land bis in das Hessische. Insgesamt 98 Verkaufsstellen sind integriert. „Heute und hier“, sagt der geschäftsführende Direktor Tim Heynck, „lernen die Auszubildenden ihre Regionalverkaufsleiter kennen, morgen, an ihrem ersten Tag in ihrer Filiale, auch den dortigen Leiter. Dann werden sie eingekleidet und lernen den Ablauf der Filiale kennen. Die Verkäuferinnen und Verkäufer lernen zwei Jahre. Aber auch ein duales Studium – Bachelor und Master – ist möglich.“

Der Tenor unter den Azubis zum Kennenlerntag ist positiv. „Cool“ lautet der kurze, aber treffende Kommentar.