Sogar Bäume unter Denkmalschutz: Wie ein Paar die Felde-Villa bewahrt

Maik und Bianca Bangert renovieren seit sechs Jahren eine Remscheider Traditions-Immobilie. Es ist eins von neun Gebäuden, die zum „Tag des Denkmals 2023“ am Sonntag ausnahmsweise öffnen.

Remscheid. So ziemlich jeder dürfte sie im Vorbeifahren schon mal gesehen haben: Die altehrwürdige Backstein-Villa mit dem Schmiedezaun und den riesigen Bäumen im Vorgarten ist der Hingucker am Straßenrand für alle Autofahrer, die zu Edeka Rötzel wollen. Eigentlich verwunderlich, dass hier noch keine schweren Auffahrunfälle passiert sind. Denn seit sechs Jahren entwickelt sich die Königstraße 188 immer weiter – und viele Zaungäste schauen dabei zu.

Am Sonntag dürfen sie nicht nur über den Schmiedezaun spinksen, sondern sogar reinkommen. Denn die Eigentümer dieser außergewöhnlichen Immobilie, Maik (48) und Bianca (44) Bangert, öffnen zum Tag des offenen Denkmals die schwere Holzeingangstür und führen interessierte Besucherinnen und Besucher durch die 27 Zimmer. Alles steht hier unter Denkmalschutz – sogar die Bäume.

Das Besondere an dieser Immobilie: Es gibt vier davon. Denn sie ist eine der vier Felde-Villen, erbaut 1898/99 von Max Felde (1858-1940), Geschäftsführer der gleichnamigen Remscheider Sägefabrik. „Felde hatte vier Söhne – und jeder erhielt ein Haus“, erzählt Maik Bangert. Zwei weitere Felde-Villen stünden an der Hastener Straße. 1941 ging die Königstraße 188 laut Maik Bangert in die Hände von Familie Heidmann – weswegen die Remscheider heute gerne von „der Heidmann-Villa“ sprechen. Obwohl das eigentlich falsch ist. Danach gehörte das Haus einem Malermeister, von dessen Familie die Bangerst schließlich kauften.

Nur per Zufall stießen Maik und Bianca Bangert, die damals noch mit in ihren Kindern in Radevormwald lebten, 2016 im Internet auf das 500.000-Euro-Objekt. „Schon bei der ersten Besichtigung waren wir total begeistert vom Flair des Hauses. So eine Immobilie würde heute niemand mehr bauen“, sagt Bianca Bangert. Eine Woche später hatte man bereits den Kaufvertrag unterzeichnet. 2017 startete dann das „Projekt Lebenswerk“.

Und das läuft in Eigenregie. Wenn Maik Bangert seinen Arbeitstag im familiären Sanitärbetrieb in Rade hinter sich gebracht hat, macht er an der Königstraße weiter. Seine Frau hilft ihm – im Büro der Firma und am Haus. Nebenbei ist Bianca Bangert noch Erzieherin, außerdem haben sie vier Kinder. Die haben nicht nur jeder ein eigenes Zimmer, sondern auf 580 Quadratmetern Wohn- und 3000 Quadratmeter Gartenfläche auch viel Platz zur Entfaltung. Hier gibt es auch einen alten Pavillon, der bis Sonntag noch fertig gestrichen wird. Die Queen hätte hier sicher gern ein Teekränzchen abgehalten.

Rund 70 Prozent haben die Bangerts bereits in den sechs Jahren in Eigenleistung geschafft. Das Ziel: die Felde-Villa wieder in den Originalzustand bringen. „Ein Lebenswerk wie der Kölner Dom. Für die Renovierungskosten kauft sich manch anderer ein ganzes Haus“, sagt Maik Bangert. Man legte die abgehängten Decken wieder frei, ließ den Stuck reparieren, legte 2000 Meter neue Kabel, baute einen Kran mit Kontergewicht, um die schweren italienischen Steinplatten ins Badezimmer im Dachgeschoss zu hieven.

Ein besonderer Tipp für die Besucher am Sonntag

Für jeden Sanierungsschritt sind enge Absprachen mit dem Denkmalamt der Stadt nötig. Denn das Denkmal soll in seinem einzigartigen Stil erhalten bleiben. „Als wir eine Solaranlage auf dem Dach installieren wollten, mussten wir einen gewissen Abstand zur Dachaußenkante einhalten, damit man die Anlage nicht sieht. Also habe ich aus 200 Latten einen Unterbau gebaut“, erzählt Maik Bangert. Für die Abnahme kamen sogar Denkmalschützer aus Düsseldorf – und gaben grünes Licht.

Auch eine Pelletheizung bauten die Bangerts ein – bei 4,20 Metern Deckenhöhe und einer Flucht von 19 Metern braucht es da schon einiges an Energie, um die Wohnräume im Winter warmzubekommen. Und große Möbel. „Wir legen wert darauf, dass alles zusammenpasst“, sagt Bianca Bangert. Schwedendesign – Fehlanzeige. Stattdessen 124 Jahre altes Holzparkett im Esszimmer, venezianischer Marmorputz und ein Wintergarten mit originalen Fliesen. „Die haben wir unter Beton versteckt gefunden und wieder freigelegt.“ Besonders ist auch der grüne Lincrusta, eine verzierte Wandborde, die in Deutschland nicht mehr hergestellt wird. „Wir haben aber noch eine Firma in England gefunden“, erzählt Maik Bangert. Tipp: Wer am Sonntag das Haus besichtigt, sollte im Esszimmer mal an die Decke schauen.

Remscheid: Diese Gebäude öffnen zum Tag des offenen Denkmals 2023

Der Tag des Denkmals 2023 findet am Sonntag, 10. September 2023, statt. Diese Häuser können besichtigt werden:

Dr.-Hans-Schäfer-Sternwarte, Herbert-Goerlich-Platz 1, 12 bis 18 Uhr. Wer mag, kann einen Blick auf die Sonne durch die historischen Linsenfernrohre werfen. Zudem gibt es Vorträge.

Böker-Villa, Elberfelder Straße 30, 10 bis 13 Uhr, Führungen.

Evangelische Stadtkirche Lennep, Kirchplatz 2, 13 bis 17 Uhr. 10 Uhr Gottesdienst, ab 13 Uhr Ausstellung, Videopräsentation „geheime Orte“, kleiner Snack.

Fachwerkgebäude, Munsterplatz 21, 11 bis 16 Uhr, Baustellenbesichtigung.

Feilenfabrik Ehlis, Schlepenpohl 5, 10 bis 17 Uhr, Vorführungen von Maschinen, Turbine und Generator, Führungen. Kaffee und Kuchen sowie Imbissangebot.

Geburtshaus Röntgen, Gänsemarkt 1, 11 bis 17 Uhr, Gäste können die Publikumsausstellung im Erdgeschoss sowie die ansonsten nicht zugänglichen Räume im Ober- und Dachgeschoss sehen. Getränke.

Steffenshammer, Clemenshammer 5, 11 bis 18 Uhr, Schmiedevorführungen, Führungen, Kuchen, Imbiss.

Wohnhaus, Königstraße 188, 10 bis 16 Uhr, Führungen, Kaffee und Kuchen.

