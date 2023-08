Tag der Vereine präsentiert Vielfalt

Remscheid. Beim Tag der Vereine präsentieren sich zahlreiche Gemeinschaften und Initiativen. Schauplätze sind am Sonntag, 3. September, der Theodor-Heuss-Platz am Rathaus und die Alleestraße. „Das breite Spektrum der Remscheider Vereinslandschaft wird an diesem Tag sichtbar“, wirbt Stadtsprecherin Nirogi Sujeenthiran für einen Besuch.