Sven Wolf, Jochen Ott oder Sarah Philipp: Der neue Landtagsfraktionschef steht fest

Am Dienstagmorgen wählte die SPD den neuen Chef der Fraktion im Landtag.

Remscheid. Der Remscheider Landtagsabgeordnete Sven Wolf hat sein Ziel verfehlt, Oppositionsführer im Düsseldorfer Landtag zu werden. Er unterlag gestern bei der Abstimmung zum SPD-Fraktionsvorsitzenden seinem Mitbewerber Jochen Ott aus Köln, der bereits im ersten Wahlgang mit 29 Stimmen die Mehrheit in der 56-köpfigen Fraktion auf sich vereinen konnte. Angetreten war auch die Geschäftsführerin der Fraktion Sarah Philipp aus Duisburg.

Sven Wolf hatte als Erster der drei Kandidaten seinen Hut und in den Ring geworfen und seine Bewerbung bekannt gegeben. Dass er nur zehn politische Mitstreiter überzeugen konnte, sei für ihn keine Enttäuschung, wie er im RGA-Gespräch erklärte: „Das ist nicht schlimm. Im Gegenteil: Es war ein Gewinn für die Fraktion, dass drei Kandidaten angetreten waren.“ Er habe sich zuvor die Frage gestellt, ob er „die Ideen und den Mut“ mitbringe, das Amt im Parlament übernehmen zu können. „Und ob ich den Mut aufbringe, erhobenen Hauptes aus der Wahl rauszugehen, wenn es mir nicht gelingen sollte, die Mehrheit zu erzielen.“

Alle drei Kandidaten hätten bei ihrer Bewerbungsrede ganz unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt und Ideen vorgetragen. In einem Punkt dürften sie sich einig gewesen sein: – in der Kritik an der Landesregierung aus CDU und Grünen: „Sie selber rühmen sich dafür, geräuschlos zu arbeiten. Stattdessen wirken sie ideen- und antriebslos“, stellte Wolf fest, der bei der Koalition in Düsseldorf insbesondere Defizite bei der Industrie- und Arbeitsmarktpolitik sieht.

„Wir haben die Antworten auf die Probleme der Menschen“ – diese Aussage habe er bei seiner Rede in der SPD-Fraktion in den Mittelpunkt gerückt. Dabei verwies Sven Wolf auch auf seine kommunalpolitische Erfahrung. Seit 2014 leitet er die SPD-Fraktion im Remscheider Stadtrat, wobei es den Sozialdemokraten „gegen den Trend“ gelungen sei, bei der letzten Kommunalwahl als Sieger vom Platz gingen. Zudem stellen die Remscheider mit Burkhard Mast-Weisz einen OB, der mit „überragender Mehrheit“ im Amt bestätigt wurde, wie Sven Wolf anführte.

Dem erweiterten Fraktionsvorstand im Landtag bleibt der Jurist als Rechtsexperte erhalten. Zudem ist Sven Wolf als Sprecher der SPD im Hauptausschuss im Einsatz. Einen Namen machte sich der 47-Jähriger als Leiter diverser Untersuchungsausschüsse – unter anderem zu den Ermittlungen über die Terrorzelle Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). Seit 2010 vertritt er Remscheid im Düsseldorfer Landtag. 2017 und 2022 rückte er über die Landesliste seiner Partei ins Düsseldorfer Parlament. Im neuen, gemeinsamen Wahlkreis für Remscheid und Radevormwald hatte Jens Nettekoven (CDU) zuletzt die meisten Stimmen erhalten.

Standpunkt von Frank Michalczak: Ein Dämpfer für Wolf

Sieben Jahre ist es her, dass Sven Wolf (SPD) einen hochkarätigen Gast im Teo Otto Theater begrüßte: Bei einer Party zu Wolfs 40. Geburtstag hielt der damalige NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) einen Vortrag zum Thema Insolvenzrecht. Nun schickte sich der Remscheider an, die Nachfolge von Kutschaty anzutreten, der vom Amt des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Landtag zurückgetreten war. Dass er es nicht geschafft hat, zum Oppositionsführer zu avancieren, wird ganz sicher keinen nachhaltigen Schatten auf seine Biografie werfen.

Und: Wolf muss sich nicht vorwerfen lassen, es nicht versucht zu haben. Eines zeigt seine Kandidatur aber eindeutig: Wolf beansprucht für sich einen Platz in der allerersten Reihe der nordrhein-westfälischen SPD. Nun muss er sich zwar erst einmal mit dem Führungsposten in Remscheid begnügen. Das wird aber nicht das Ende seiner politischen Ambitionen sein, die gestern einen Dämpfer erhielten. Mehr aber auch nicht.