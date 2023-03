Remscheid sucht neue Jugendschöffen

Bewerbungen können noch bis 30. April bei der Stadt eingereicht werden.

Von Lucas Hackenberg

Remscheid. Um die Justiz zu unterstützen, muss man nicht zwingend Berufsrichter oder Anwalt sein. Ebenso sind Schöffen gefragt, die ohne juristische Vorkenntnisse das Amt eines ehrenamtlichen Richters wahrnehmen. Für die nächste fünfjährige Amtsperiode, vom 1. Januar 2024 bis zum 31. Dezember 2028, sucht die Stadt Remscheid und der Fachdienst Jugend erneut Jugendhaupt- und Hilfsschöffen für das Amtsgericht Remscheid sowie das Landgericht Wuppertal. Was es dabei zu beachten gilt, erklären wir im Folgenden.

Was ist die Aufgabe von (Jugend-)schöffen?

Jugendschöffen entscheiden in Strafprozessen mit den gleichen Befugnissen eines Jugendrichters gemeinsam mit diesem über das zu verhängende Strafmaß für auffällig gewordene Jugendliche. In Verhandlungen beim Amtsgericht wird immer jeweils ein Jugendschöffe und eine Jugendschöffin zusätzlich zum Jugendrichter eingesetzt. Für eine Bestrafung ist eine Zwei-Drittel-Mehrheit erforderlich. Das heißt: Gegen die Stimmen beider Schöffen kann kein Urteil gesprochen werden.

Wie oft werde ich als (Jugend-)schöffe eingesetzt?

In der Regel sollen Schöffen nicht mehr als zwölf Mal pro Jahr eingesetzt werden. Allerdings kann eine Verhandlung in manchen Fällen Folgetermine voraussetzen, bei denen dieselben Personen als Schöffen eingesetzt werden. Abwesenheiten fürs Jugendschöffengericht sind im Vorhinein mit dem Arbeitgeber abzusprechen. Hat dieser dem ehrenamtlichen Engagement aber einmal zugestimmt, ist die Abwesenheit bei Gerichtsterminen zu tolerieren.

Haupt- und Hilfsschöffen: Was ist der Unterschied von?

Hauptschöffen besitzen feste Termine im Jahr, die ihnen nach ihrer Wahl durch einen Ausschuss des Amtsgerichts jeweils zu Beginn des jeweiligen Jahres mitgeteilt werden. Ein Hilfsschöffe muss flexibler sein, da er oder sie nur bei Verhinderung eines Hauptschöffen oder einer Hauptschöffin eingesetzt wird.

Wer kann (Jugend-)schöffe werden – und wer nicht?

Schöffen müssen bei Amtsantritt zwischen 25 und 70 Jahre alt sein und die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Ferner müssen sie der deutschen Sprache mächtig sein. Zudem ist eine Tätigkeit als Schöffe nur in der Gemeinde möglich, in der man zugleich wohnhaft ist. Sofern man bereits für die Justiz tätig ist oder zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt wurde, beziehungsweise sich in einem Ermittlungsverfahren befindet, ist eine Tätigkeit als Schöffe nicht möglich.

Welche Fähigkeiten sollte ein (Jugend-)schöffe mitbringen?

Empathie und Menschenkenntnis sind als Schöffe unabdingbar. Zum Tätigkeitsfeld gehört es, über menschliches Verhalten urteilen zu können und auffällig gewordene Jugendlichen angemessen zu bestrafen. Zudem sollte man als Jugendschöffe Erfüllung darin finden, erzieherisch auf junge Menschen einzuwirken. „Unsere Aufgabe muss es sein, Jugendliche auf den Pfad der Tugend zurückzuführen“, sagt deshalb Dr. Wolfram von Borzeszkowski, Richter am Amtsgericht Remscheid.

Wie sehen persönliche Erfahrungen in dem Bereich aus?

Sabine Poppe und Stefan Grote können als aktive Jugendschöffen das Amt aus eigener Sicht nur jeder und jedem ans Herz legen. Es habe viel weniger mit Anstrengung zu tun als mit dem Gefühl, selbst zu einem funktionierenden Justizsystem beizutragen. Zudem solle man keine Angst vor einem zu hohen zeitlichen Anspruch haben: „Wenn ein Termin als Schöffe nicht wahrgenommen werden kann, ist es kein Problem, dem Gericht rechtzeitig vorher Bescheid zu sagen“ sagt Sabine Poppe.

Was muss ich bei Interesse unternehmen?

Eine Bewerbung als Jugendschöffe bei der Stadt Remscheid ist noch bis zum 30. April möglich. Das Bewerbungsformular und weitere Informationen gibt es online: www.remscheid.de