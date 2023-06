Sturmwarnung: Remscheider zeigen sich gut gerüstet

Starker Regen

Am Donnerstagabend kam es erneut zu heftigen Gewittern: Firmen und Feuerwehr stapelten im Vorfeld viele Sandsäcke.

Remscheid. Die Mitarbeiter der Zangen- und Blankwaffenschmiede der Firma Friedrich Halbach sind es gewohnt, gemeinsam anzupacken. Zwei Meter hoch hatte das Wasser des Morsbachs in ihrer Firma gestanden und nachdem es abgeflossen war eine zentimeterdicke Schlammschicht hinterlassen. Das war im Juli vor zwei Jahren. Und so wie damals, das stand für die Männer und Frauen bei Halbach in Gründerhammer fest, wollten sie ihr Unternehmen dieses Mal nicht absaufen lassen.

Schon am frühen Donnerstagmorgen machten sich die 20 Mitarbeiter deshalb an die Arbeit, um das Unternehmen vor einem neuen Hochwasser zu schützen. Spundwänden, Aluminiumplanke und Sandsäcke sollten die Friedrich Halbach Schmiedetechnik GmbH sichern, wenn es den Morsbach erneut nicht in seinem Bett halten sollte.

Mit Wucht hatte das Wasser damals ein Loch in die Ziegelwand gerissen und sich in die Räume ergossen. Doch die Szenen von vor zwei Jahren wiederholten sich zunächst nicht. Das Unwetter, das viele befürchtet hatten, blieb zunächst aus. Erst am Abend entluden sich erneut schwere Gewitter über Remscheid.

UNSER TICKER Starkregen und Unwetter: Amtliche Warnung des Wetterdienstes

Wie die 20 Mitarbeiter der Firma Halbach in Gründerhammer zeigte sich darauf auch die Feuerwehr gut gerüstet. Bereits am Vormittag hatten die Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der sieben freiwilligen Einheiten damit begonnen, ihre Fahrzeuge mit Sandsäcken, Pumpen, Kettensägen und anderen Werkzeugen auszurüsten.

Danach galt der Blick den aktuell hereinkommenden Wetterdaten. „Wir stehen im ständigen Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst“, erklärte Wachabteilungsführer Mathias Fertsch: „Im Ernstfall muss es schnell gehen.“

Bereits im Vorfeld hatten die Einsatzkräfte die neuralgischen Punkte in Remscheid abgefahren. Dazu gehören die Tallagen von Morsbach und Eschbach. Auch die Brücken kontrollierten die Helfer. Beim Hochwasser 2021 hatte sich darunter viel Treibholz gesammelt, so dass das Wasser nicht abfließen konnte.

„Im Ernstfall muss es schnell gehen.“

Das wurde damals auch dem Freibad Eschbachtal zum Verhängnis. Dort verschwindet der Bach in einem Rohr. Setzt es sich zu, ist die Anlage nicht mehr zu retten. Das soll sich mit der Badsanierung ändern, die im Herbst beginnen soll. Der Eschbach wird dabei freigelegt. „Außerdem wollen wir Platz schaffen, auf dem sich das Wasser ausbreiten kann“, erklärt Sportamtsleiter Martin Sternkopf.

Am Donnerstag waren mit Blick auf die Vorhersage nur wenige Badegäste ins Eschbachtal gekommen. Weil der große Regen zunächst ausblieb, durften sie weiter ihre Runden drehen. An den zurückliegenden Wochenenden waren täglich zwischen 1200 und 1500 Badegäste da.

Auch der Wupperverband, nach der Flut von 2021 heftig in die Kritik geraten, zeigte sich am Donnerstag gut vorbereitet. Bei vorsorglichen Kontrollen waren verrohrte Bachläufe freigeräumt worden. Zudem bietet der Verband in seinen Talsperren etwaigen Regenfluten aktuell viel Platz. 10 Millionen Kubikmeter Wasser könnten sie aufnehmen. Allein in die Wuppertalsperre passen 4 Millionen – das entspricht dem Inhalt von mehr als 32 Millionen Badewannen.

Am Abend stiegen die Pegel von Gewässern. „Eine generelle Hochwassergefahr besteht nicht, jedoch können durch höhere Niederschlagsmengen vor allem kleine Gewässer in kurzer Zeit stark anschwellen“, erklärte der Wupperverband und warnte: „Weiterhin können auch abseits von Gewässern Sturzfluten entstehen.“

Die Pegel der Gewässer im Bergischen Land lagen trotz zum Teil heftiger Regengüsse bis zum Abend unter den Warnschwellen. Doch: „Die Lage ist sehr dynamisch“, sagt der Wupperverband und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, aufmerksam und vorsichtig zu sein und die Situation genau zu beobachten.

Das Hochwasserportal des Wupperverbandes bietet aktuelle Daten

https://hochwasserportal.wupperverband.de

Standpunkt von Axel Richter: Bloß nicht nachlassen

+ axel.richter@rga.de © Michael Sieber

In den Talsperren ist ausreichend Platz, die Feuerwehr ist in Alarmbereitschaft, die Firmen im Morsbachtal sind gut vorbereitet. Die Stadtgesellschaft hat aus den Schäden der Flut von vor beinahe zwei Jahren die richtigen Schlüsse gezogen. Sie zeigt sich gut vorbereitet, ohne dabei in den Panikmodus zu verfallen. Was nun aber nicht passieren darf, ist, dass man sich zwei-, dreimal umsonst rüstet und es danach wieder lässt, weil es dann doch nicht so dicke gekommen ist wie man es befürchtet hatte. Denn dazu, das zeigen alle Erfahrungen, neigen die Menschen.

Fachleute benutzten intern schon den Begriff „Hochwasseramnesie“: Passiert etwas, sind alle ganz aufgeregt, kurze Zeit später ist dann alles wieder vergessen. Von daher kann es nicht schaden, hin und wieder daran erinnert zu werden, dass wir uns den Folgen des Klimawandels flexibel und schnell anpassen müssen. Am besten so unaufgeregt wie am Donnerstag.