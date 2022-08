Studie zur Zukunft der JVA Remscheid

Lüttringhausen

+ © Axel Richter Teile der Remscheider Haftanstalt sind Baujahr 1906, ihr Zustand ist entsprechend. © Axel Richter

Die JVA wurde 1906 errichtet und ist entsprechend in die Jahre gekommen. Jetzt soll geprüft werden, was mit dem teilweise baufälligen Ensemble in Lüttringhausen passiert.