Stromversorgung für den „Blauen Mond“ ist voraussichtlich gesichert

Das Wahrzeichen des Südbezirks kann bald wieder leuchten. Das ist die Lösung dafür.

Remscheid. Der „Blaue Mond“ wird bald wieder leuchten: Es ist eine Lösung für eine dauerhafte Stromversorgung des Mannesmann-Denkmals auf dem Aldi-Parkplatz an der Burger Straße gefunden worden. Das teilte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) beim Adventstreffen des Vereins MannesmannHaus und der Interessengemeinschaft „Blauer Mond“ am Mittwochnachmittag in der Gaststätte Rautzenberg mit.

Die EWR wird einen zweiten Hausanschluss mit eigenem Zähler bei Aldi legen. Das Geld dafür, 6500 Euro, will die Bezirksvertretung Süd aus ihren eigenen Mitteln beisteuern, erklärte Bezirksbürgermeister Stefan Grote (SPD).

Am heutigen Mittwochabend soll bei der Sitzung des Stadtteilgremiums ein entsprechender Beschluss gefasst werden. Die Zustimmung gilt als sicher. Am Donnerstagmorgen will die Stadtverwaltung die Arbeiten beauftragen. Wann der „Blaue Mond“ wieder leuchtet, ist noch unklar. Den Wunsch von Prof. Dr. Horst A. Wessel, Vorsitzender des Vereins MannesmannHaus, dies bis Heiligabend zu verwirklichen, konnte Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz noch nicht sofort erfüllen. -mw-