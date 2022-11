Strom: EWR schicken falsche Bescheide

Energie

Der Energieversorger EWR hat Bescheide verschickt, in dem die Kunden erfahren, wie teuer der Strom 2023 für sie wird. Doch in einigen hat sich ein Fehler eingeschlichen.

Remscheid. Rund 17.000 Haushalte erhielten zuletzt einen Brief vom Energieversorger EWR, in dem sie erfuhren, wie teuer der Strom 2023 wird. Die Abschläge wurden zumeist deutlich erhöht. Doch: In etlichen Bescheiden hat sich ein Fehler eingeschlichen, räumt Unternehmenssprecher Klaus Zehrtner ein. „Wir kennen noch nicht die Dimension. Bis Mitte nächster Woche wissen wir Näheres“, kündigt er Sonderschichten der Belegschaft an.

So viel zeichnet sich ab: Die betroffenen Kundinnen und Kunden müssen weniger zahlen, als es im Bescheid steht. Entsprechend wird der Abschlag neu angepasst. Und: Es bestehe kein Grund zur Sorge, dass der falsche Betrag abgebucht wird. „Die Abschlagsänderung gilt ja erst ab 1. Januar“, erklärt Zehrtner. Wie es zu der Panne im Rechnungswesen kommen konnte, werde seit Freitag erkundet.

Aufgefallen ist das Ganze, weil sich immer mehr Menschen bei der EWR meldeten, die zwar mit einer Preisanhebung gerechnet hatten – aber nicht in der Höhe, die ihnen mitgeteilt wurde. Manchen erschien die Berechnung offenbar nicht schlüssig, die auf der Grundlage des Stromverbrauchs des letzten Jahres und der allgemeinen Kostensteigerung bei der Strombeschaffung basiert. „Wir hatten eine erhöhte Reaktion von Anrufern“, schildert Klaus Zehrtner das Geschehen an der Hotline.

Falsche Preise: Das könnte der Grund sein

Möglicherweise hänge die Panne auch mit der Komplexität zusammen, die immer neue Vorgaben der Politik mit sich bringe. Permanent seien die Energieversorger damit konfrontiert, veränderte Indikatoren zu beachten. Quasi im Tagestakt gelte es, veränderte Preisbestandteile zu kalkulieren. Dies könne zu einer Überforderung des Rechensystems geführt haben. „Wir haben das vor dem Versenden der Briefe natürlich getestet und auch die Plausibilität von Bescheiden geprüft. Was schlussendlich zu den Fehlern geführt hat, müssen wir noch feststellen.“

Die betroffenen Kunden würden mit einem erneuten Schreiben informiert. Dabei verweist der Unternehmenssprecher darauf, dass „landauf, landab“ die Stromkosten steigen. Beim EWR-Tarif Strom Fix erhöht sich für einen Kunden mit einem Jahresverbrauch von 3200 Kilowattstunden sich Abschlag 2023 um 54 Euro monatlich, nennt der Energieversorger ein Beispiel.

Intensiv beschäftigte sich auch der Stadtrat am Donnerstag mit den Folgen der Energiekrise. Stadtwerke-Chef Prof. Thomas Hoffmann zeigte sich zuversichtlich, dass die Gasmangellage bewältigt werden könne. Voraussetzung seien ein wärmerer oder zumindest durchschnittlicher Winter und Einsparungen beim Verbrauch von 15 bis 20 Prozent. „Es geht in die richtige Richtung“, erklärte Hoffmann. „Aber wir dürfen den Fuß nicht vom Gaspedal nehmen“, fügte er mit Blick auf den Winter 2023/2024 hinzu. Auch in Remscheid gebe es Indizien, wonach die Privatleute und Betriebe Energie sparen – wobei angesichts des milden Wetters der vergangenen Wochen aber Vergleiche zu den Vorjahren nur schwer zu ziehen seien.

